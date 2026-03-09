12 năm 'vô vọng' tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn không có kết quả sau 12 năm.

12 năm trước, vào ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất không dấu vết khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc), trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.

12 năm tìm kiếm trong vô vọng

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đa quốc gia ở phía nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là vị trí máy bay rơi, không mang lại kết quả trong suốt 12 năm.

Theo AP, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Malaysia cho biết trong một thông cáo rằng cuộc tìm kiếm dưới đáy biển do công ty thám hiểm đại dương Ocean Infinity thực hiện từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026 đã khảo sát hàng nghìn km2 đáy đại dương nhưng vẫn chưa có phát hiện nào xác nhận vị trí xác máy bay.

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 vẫn chưa có kết quả sau 12 năm. Ảnh: Một buổi tưởng niệm các nạn nhân trên chiếc máy bay MH370 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 3/3/2019. Ảnh tư liệu/AP/Vincent Thian.

Năm ngoái, Malaysia đã cho phép công ty có trụ sở tại Texas (Mỹ) này nối lại việc tìm kiếm chuyến bay MH370 theo hợp đồng “không tìm thấy, không trả phí” tại một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở nam Ấn Độ Dương. Ocean Infinity sẽ được trả 70 triệu USD nếu xác máy bay được tìm thấy.

Cuộc tìm kiếm được tiến hành trong 28 ngày, chia làm hai giai đoạn - từ 25–28/3/2025 và từ 31/12/2025 đến 23/1/2026, bao phủ khoảng 7.571 km2 đáy biển. Thời tiết xấu đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động tìm kiếm.

Nhà chức trách ngày 8/3 cho hay, chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia tốn kém đã không mang lại manh mối nào về vị trí máy bay, dù một số mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển Đông Phi và các đảo trên Ấn Độ Dương.

“Các hoạt động tìm kiếm đã thực hiện cho đến nay vẫn chưa mang lại bất kỳ phát hiện nào xác nhận vị trí xác máy bay", Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Malaysia thông báo. Cơ quan này không cho biết chi tiết về thời điểm nối lại tìm kiếm.

Bí ẩn phải được giải đáp

Chiếc phi cơ khi đó chở 227 hành khách, trong đó có 5 trẻ nhỏ, cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Hầu hết những người trên máy bay đến từ Trung Quốc, nhưng cũng có người đến từ các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Indonesia, Pháp và Nga.

Trong số hành khách có một nhóm nghệ sĩ thư pháp Trung Quốc đang trở về từ triển lãm tác phẩm của họ, 20 nhân viên của công ty công nghệ Freescale Semiconductor của Mỹ, một cặp vợ chồng người Malaysia đang đi hưởng tuần trăng mật,...

Nhiều gia đình có người thân mất tích trên chiếc MH370 vẫn kiên định trong hành trình tìm kiếm câu trả lời. Họ cho rằng bí ẩn này phải được giải đáp, không chỉ để giúp họ nguôi ngoai nỗi đau về mặt tinh thần mà còn để ngăn ngừa những thảm họa trong tương lai.

Số phận của chiếc máy bay MH370 đến nay vẫn là một bí ẩn. Ảnh: RTE.

Nhóm Voice 370, đại diện cho gia đình một số hành khách trên chuyến bay mất tích, đã kêu gọi chính phủ gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity và cân nhắc các thỏa thuận tương tự với những công ty thám hiểm biển sâu khác.

Dù hợp đồng với Ocean Infinity còn hiệu lực đến tháng 6, nhóm Voice 370 cho biết tàu của công ty đã được điều động sang công việc khác và khó có thể sớm quay lại hoàn thành các khu vực tìm kiếm còn lại do mùa đông sắp tới và điều kiện biển xấu đi.

“Chính phủ không phải trả bất kỳ khoản nào trừ khi tìm thấy máy bay. Do đó, bất kỳ đề nghị gia hạn hợp đồng tìm kiếm nào của Ocean Infinity cũng nên được chấp thuận ngay lập tức. Nếu cuộc tìm kiếm hiện tại không thành công, chúng tôi cũng mong Malaysia cân nhắc mở rộng cơ hội ‘không tìm thấy, không trả phí’ cho các công ty thám hiểm biển sâu có năng lực khác”, nhóm Voice 370 nhấn mạnh.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/3/2014. Dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã rẽ khỏi lộ trình và bay về phía nam tới vùng xa xôi của nam Ấn Độ Dương, nơi chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống biển. Máy bay khi đó chở 239 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tái khởi động việc tìm kiếm MH370 hồi tháng 3/2025