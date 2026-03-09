Hà Nội

Iran sao chép chiến thuật Quân đội Nga, Mỹ lo ngại UAV của Iran

Iran sao chép chiến thuật Quân đội Nga, Mỹ lo ngại UAV của Iran

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 5, Iran đang sao chép chiến thuật của quân đội Nga; Mỹ lo ngại về UAV Shahed-136 của Iran.

Tiến Minh (T/H)
Các nhà phân tích quân sự của Mỹ và Israel, rõ ràng đã kỳ vọng sẽ giáng một đòn chí mạng vào Iran trong giai đoạn đầu tiên, dự kiến ​​hoàn thành vào thứ Hai (02/3), khi giao dịch dầu được nối lại trên các sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Vào thời điểm đó, họ được kỳ vọng ít nhất sẽ tiến tới đàm phán bằng “tối hậu thư” với Tehran về các điều khoản chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, sau vụ ám sát lãnh đạo tinh thần của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, giới lãnh đạo mới của Iran đã hành động "không theo kế hoạch" của Washington và Tel Aviv tính toán. Thực tế, chiến thuật hiện tại của Tehran, bao gồm các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu ở hầu hết mọi quốc gia tại Trung Đông, khác biệt rất nhiều so với cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.
Tờ Wall Street Journal của Mỹ, đưa tin Iran đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, nhằm mục đích đe dọa tâm lý người dân đồng thời gây thiệt hại kinh tế, bằng cách sử dụng các loại vũ khí “tương đối rẻ tiền”. Tờ báo này cho rằng Iran đang sao chép chiến thuật mà Quân đội Nga đã sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Máy bay không người lái (UAV) tấn công cỡ nhỏ rất khó bị đánh chặn, dễ chế tạo và dễ phóng từ cả đất liền và trên biển. Các cuộc tấn công kết hợp giữa UAV và tên lửa của Iran, nhằm mục đích làm quá tải hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh.
Hơn nữa, chúng không chỉ nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự mà còn cả các cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương nhất của các quốc gia Trung Đông và hạ tầng dầu mỏ toàn cầu, như tàu chở dầu, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng dầu khí khác…
Kết quả của các cuộc tấn công bằng UAV của Iran, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Saudi Aramco ở Ras Tanur (Ả Rập Xê Út), đã phải đóng cửa vào ngày 3/3.
Theo truyền thông Ai Cập đưa tin, Gulf Keystone, một công ty dầu khí hoạt động tại Iraq, đã tạm ngừng hoạt động tại mỏ dầu Sheikhan ở vùng Kurdistan của Iraq (đây là mỏ có trữ lượng dầu lớn nhất của Iraq), trong bối cảnh tình hình leo thang ở Trung Đông; mặc dù Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ không tấn công mỏ dầu này.
Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng xung đột quân sự ở Trung Đông, đã gần như làm tê liệt giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch chính cho xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt từ Vịnh Ba Tư. Đài truyền hình Al Hadath đưa tin một tàu chở dầu, đã bị UAV của Iran tấn công ngoài khơi bờ biển Oman.
Trong khi đó, hãng tin Mỹ CNN dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Kane đã tuyên bố "trong các cuộc trò chuyện riêng" rằng việc Iran sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV) cảm tử, nhất là loại Shahed-136, đang trở thành vấn đề đe dọa đối với Mỹ.
Theo các nguồn tin của CNN, trong các thông điệp gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Pete Hegseth, tướng Kane nói rằng UAV tự sát Shahed của Iran "đang gây ra nhiều vấn đề hơn dự kiến". Vấn đề chính là sự quá tải của các hệ thống phòng không tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, cũng như các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, bao gồm cả các tàu chở dầu.
Nguồn tin của Quân đội Mỹ cho biết, mặc dù máy bay không người lái Shahed-136 di chuyển chậm, chúng lại khá khó bị đánh chặn. Độ cao của chúng thường cản trở việc sử dụng hiệu quả các hệ thống tên lửa phòng không, vốn hiệu quả hơn khi đối phó với tên lửa.
Một nguồn tin của CNN cho biết, trong cuộc họp, các quan chức chính quyền đã cố gắng xoa dịu phần nào những lo ngại của các nhà lập pháp. Họ nói rằng các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư đang tích cực tích trữ tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không, điều này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa như vậy.
Trong buổi thuyết trình, các quan chức chính quyền cũng trả lời các câu hỏi về mục tiêu của chiến dịch chống lại Iran. Họ nhắc lại các mục tiêu đã được Tổng thống Donald Trump vạch ra trước đó: phá hủy khả năng tên lửa, vô hiệu hóa lực lượng hải quân của Iran, ngăn chặn Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân và ngăn chặn việc bán vũ khí cho các nhóm vũ trang khác nhau.
Đồng thời, các nhà lập pháp đã hỏi về những hậu quả tiềm tàng của chiến lược như vậy, đặc biệt là nguy cơ gây bất ổn cho Mỹ. Khi được hỏi Washington dự định ngăn chặn Iran trở thành một quốc gia phi hạt nhân như thế nào? các quan chức Mỹ đã né tránh câu trả lời, CNN cho biết.
Trong những ngày qua, UAV tự sát của Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông, bao gồm các mục tiêu ở Jordan, Iraq, Bahrain, Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út và Kuwait. Chúng cũng đã tấn công các mục tiêu ở Israel, gây thêm áp lực lên các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, bao gồm cả hệ thống vòm sắt Iron Dome.
Topwar
#iran #Chiến tranh và xung đột khu vực Trung Đông #chiến tranh mỹ iran #xung đột Mỹ Iran #chiến sự Iran #UAV

