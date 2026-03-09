Mỹ bất chấp Quốc hội khẩn cấp bán cho Israel 27.000 quả bom

Nhà Trắng bỏ qua quốc hội bằng cách sử dụng dự luật khẩn cấp để đẩy nhanh thỏa thuận bán hàng 27.000 quả bom mới cho Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một thỏa thuận vũ khí lớn cho Israel trị giá gần 660 triệu đô la, bao gồm hơn 27.000 quả bom, trong một động thái được thông qua bằng tuyên bố khẩn cấp cho phép bỏ qua quá trình xem xét thông thường của Quốc hội.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thỏa thuận này bao gồm hàng nghìn quả bom thuộc dòng MK-80 và các thiết bị liên quan, khẳng định rằng chiến tranh với Iran là tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán vũ khí ngay lập tức.

Việc chỉ định này cho phép chính quyền Mỹ bỏ qua các thủ tục xem xét của Quốc hội theo quy định của Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

Bom Mk-80 được sản xuất bởi Repcon Thổ Nhĩ Kỳ.

20.000 quả bom với tổng giá trị gần 660 triệu đô la, trong đó có khoảng 12.000 quả bom BLU-110, mỗi quả nặng khoảng nửa tấn, cùng với 10.000 quả bom nặng khoảng 250 kg và 5.000 quả bom đường kính nhỏ, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và vận hành.

Israel dự kiến ​​sẽ chi trả một phần thỏa thuận thông qua việc ứng trước khoản viện trợ quân sự hàng năm mà nước này nhận được từ Hoa Kỳ, ước tính khoảng 3,8 tỷ đô la.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, chính quyền chính thức sử dụng quyền khẩn cấp để bỏ qua Quốc hội nhằm đẩy nhanh việc bán vũ khí cho Israel, mặc dù trước đó họ đã thông qua các gói viện trợ quân sự khác mà không cần thông qua các thủ tục xem xét không chính thức tại Quốc hội.

Một chi tiết đáng chú ý trong thỏa thuận liên quan đến nhà thầu. Các tài liệu chính thức tiết lộ rằng nhà thầu chính của thương vụ này là Repcon USA, một công ty con có trụ sở tại Texas của nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ Repcon.

Công ty Thổ Nhĩ Kỳ này đã mua lại cơ sở sản xuất Garland từ nhà thầu quốc phòng Mỹ General Dynamics vào tháng 3 năm 2025.

Nhà máy này là cơ sở duy nhất tại Mỹ có khả năng sản xuất thân bom thuộc dòng MK-80, thành phần chính của các gói dẫn đường chính xác được gọi là JDAM được quân đội Mỹ và Không quân Israel sử dụng.

Binh sĩ Mỹ chuyển bom BLU-110 lên máy bay trên một tàu chiến gần Vùng Vịnh. Ảnh: Hải quân Mỹ

Một số nhà lập pháp đã chỉ trích quyết định này, cho rằng việc sử dụng quyền hạn khẩn cấp làm suy yếu vai trò của Quốc hội trong việc giám sát các thỏa thuận mua bán vũ khí.

Dân biểu đảng Dân chủ Gregory Meeks cho rằng việc sử dụng cơ chế này cho thấy một mâu thuẫn cơ bản trong những lý lẽ biện minh cho cuộc chiến của chính quyền, đồng thời lưu ý rằng việc bỏ qua Quốc hội phản ánh sự vội vàng trong việc thông qua thỏa thuận.