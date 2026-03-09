Biết gì về Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ?

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ gồm các hang muối ngầm tại Texas và Louisiana, có sức chứa hơn 700 triệu thùng dầu.

Cuộc chiến tiếp tục leo thang khắp Trung Đông, bao gồm cả các khu vực trọng yếu đối với hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu khí, đã gây áp lực lên ngành năng lượng toàn cầu. Tại Mỹ, người tiêu dùng đang phải đối mặt với giá xăng dầu tăng cao, một khoản chi phí sinh hoạt quan trọng.

Tuy nhiên, theo AP, bất chấp việc giá dầu tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hôm 28/2, Tổng thống Donald Trump ngày 7/3 đã hạ thấp khả năng sử dụng đến Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ để giảm bớt áp lực.

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là gì?

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) gồm các hang muối ngầm tại Texas và Louisiana (Mỹ), có sức chứa hơn 700 triệu thùng dầu. Để khai thác dầu từ các mỏ dự trữ, nước được bơm vào các hang muối, khiến dầu thô nổi lên bề mặt, nơi nó được thu gom và vận chuyển qua đường ống đến các nhà máy lọc dầu.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến cuối tháng trước, kho dự trữ này chứa hơn 415 triệu thùng, tăng từ khoảng 395 triệu thùng vào thời điểm này năm 2025.

Một phần của cơ sở dự trữ dầu mỏ chiến lược ở West Hackberry, Louisiana. Ảnh tư liệu: Bộ Năng lượng Mỹ/AP.

Kho dự trữ được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập vào những năm 1970 nhằm cung cấp cho Mỹ nguồn cung có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu bên trong đạt đỉnh điểm cách đây hơn một thập kỷ rưỡi, khi kho dự trữ này từng nắm giữ hơn 726,6 triệu thùng dầu.

Khi cuộc chiến với Iran tiếp tục leo thang, giá dầu tăng vọt nhanh chóng, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023. Giá một thùng dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 8,5% lên 92,69 đô la vào ngày 6/3 - tăng từ gần 70 đô la một thùng. Trong khi đó, giá dầu thô chuẩn của Mỹ đã tăng 12,2%, lên 90,9 đô la một thùng vào ngày 6/3.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã có một bước đi để đối phó với giá cả leo thang: Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ấn Độ có thể mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga cho đến ngày 4/4/2026, gọi việc miễn trừ trừng phạt này là một “biện pháp tạm thời” để “giảm bớt áp lực” lên thị trường.

Nhưng khi được hỏi liệu ông có thực hiện các bước khác, chẳng hạn như sử dụng nguồn Kho dự trữ dầu chiến lược, Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn dự trữ này, lưu ý rằng Mỹ có “một lượng dầu khổng lồ”. Ông cũng chỉ trích người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Joe Biden vì đã sử dụng đến nguồn dự trữ.

“Chúng ta có rất nhiều dầu mỏ. Đất nước chúng ta sở hữu một lượng dầu mỏ khổng lồ. Có rất nhiều dầu mỏ ngoài kia. Vấn đề đó sẽ được giải quyết rất nhanh chóng”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump nói thêm rằng ông sẽ bắt đầu bổ sung lại nguồn dự trữ chiến lược vào "thời điểm thích hợp".

Nguy cơ sụp đổ năng lượng ở châu Âu?

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các nước Tây và Trung Âu đang đối mặt với sự sụp đổ năng lượng do cuộc xung đột ở Trung Đông và sự gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng.

"Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất hiện nay thậm chí không phải là tình hình xung quanh Ukraine, mà là sự sụp đổ đang bao trùm các quốc gia Tây và Trung Âu liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Giá năng lượng đã tăng vọt - cả khí đốt và dầu mỏ", bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng RIA Novosti hôm 6/3.

Bà Zakharova cũng chỉ ra rằng lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga do Liên minh châu Âu (EU) tự áp đặt dẫn đến câu hỏi về các nguồn nhiên liệu thay thế cho EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Đầu tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu khả năng Nga rút hoàn toàn khỏi thị trường khí đốt tự nhiên châu Âu.

Tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến việc gần như ngừng hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên toàn cầu.

Tuy nhiên, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen ngày 5/3 cho biết EU hiện không coi tình hình trên thị trường năng lượng là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Ông nói thêm rằng nếu cuộc khủng hoảng ở Trung Đông kéo dài, EU có thể yêu cầu các nước thành viên giảm tiêu thụ năng lượng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Israel "tấn công phủ đầu" Iran ngày 28/2/2026