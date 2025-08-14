Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức một vòng đàm phán "nhanh chóng" giữa ông Putin và ông Zelensky ngay sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 13/8, ông Trump đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ hai "nhanh chóng" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska ngày 15/8. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp nếu được mời.

Phát biểu trước các phóng viên tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC vào ngày 13/8, ông Trump nói rằng trong các cuộc đàm phán sắp tới, ông "sẽ tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu và sẽ làm gì".

putin.png
Tổng thống Nga Putin (trái), Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

"Nếu cuộc họp với Tổng thống Putin diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc đàm phán thứ hai nhanh chóng. Tôi muốn thực hiện điều đó ngay lập tức", ông Trump nói thêm, ám chỉ đến cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Được biết, Tổng thống Zelensky, người từng nói rằng hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là "chiến thắng cá nhân" của Tổng thống Putin, đã tới Berlin (Đức) để tham gia cuộc gọi video giữa giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu và Tổng thống Trump cùng Thủ tướng Đức Friedric Merz.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân xung đột cũng như tôn trọng thực tế trên thực địa.

Tổng thống Putin tuyên bố về nguyên tắc, ông không phản đối cuộc gặp với Tổng thống Zelensky nhưng khẳng định "cần phải có một số điều kiện nhất định" để cuộc gặp diễn ra.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đặt câu hỏi về năng lực pháp lý của Tổng thống Zelensky trong việc ký kết các thỏa thuận ràng buộc, vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm ngoái và ông đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

