Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina bị luận tội

Một Đại tá quân đội Madagascar cho biết quân đội đã nắm quyền điều hành đất nước sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.

Theo Al Jazeera ngày 14/10, tuyên bố của Đại tá Michael Randrianirina trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Antananarivo được đưa ra gần như ngay lập tức sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Madagascar Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn.

“Chúng tôi đã nắm được quyền lực”, Đại tá Randrianirina nói và cho biết thêm rằng quân đội đang giải tán mọi thể chế, trừ Hạ viện.

Tổng thống Madagascar Rajoelina. Ảnh: The Cable.

Ông Randrianirina cho biết thêm quân đội sẽ thành lập một hội đồng gồm các sĩ quan quân đội và lực lượng hiến binh thực thi pháp luật. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm để "nhanh chóng" thành lập một chính phủ dân sự.

"Hiến pháp và quyền hạn của Tòa án Hiến pháp Tối cao đã bị đình chỉ. Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trong vòng hai năm", Đại tá Michael Randrianirina nói tiếp, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Trước đó, trong bài phát biểu được phát trên mạng xã hội vào tối 13/10, Tổng thống Rajoelina nói rằng ông đã rời khỏi đất nước vì lo sợ cho tính mạng của bản thân và đang trú ẩn tại một "nơi an toàn". Ông Rajoelina đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ chức trong suốt nhiều tuần diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ do giới trẻ dẫn đầu.

