Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina bị luận tội

Một Đại tá quân đội Madagascar cho biết quân đội đã nắm quyền điều hành đất nước sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 14/10, tuyên bố của Đại tá Michael Randrianirina trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Antananarivo được đưa ra gần như ngay lập tức sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Madagascar Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn.

“Chúng tôi đã nắm được quyền lực”, Đại tá Randrianirina nói và cho biết thêm rằng quân đội đang giải tán mọi thể chế, trừ Hạ viện.

madagascar.png
Tổng thống Madagascar Rajoelina. Ảnh: The Cable.

Ông Randrianirina cho biết thêm quân đội sẽ thành lập một hội đồng gồm các sĩ quan quân đội và lực lượng hiến binh thực thi pháp luật. Ngoài ra, Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm để "nhanh chóng" thành lập một chính phủ dân sự.

"Hiến pháp và quyền hạn của Tòa án Hiến pháp Tối cao đã bị đình chỉ. Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trong vòng hai năm", Đại tá Michael Randrianirina nói tiếp, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Trước đó, trong bài phát biểu được phát trên mạng xã hội vào tối 13/10, Tổng thống Rajoelina nói rằng ông đã rời khỏi đất nước vì lo sợ cho tính mạng của bản thân và đang trú ẩn tại một "nơi an toàn". Ông Rajoelina đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ chức trong suốt nhiều tuần diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ do giới trẻ dẫn đầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
#Luận tội Tổng thống Madagascar #Quân đội nắm quyền điều hành #Biểu tình chống chính phủ #Xung đột chính trị và pháp lý Madagascar #Tổng thống Madagascar Rajoelina bị luận tội

Bài liên quan

Thế giới

Quốc hội Pháp bác đề xuất luận tội Tổng thống Macron

Văn phòng Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Emmanuel Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Theo Anadolu ngày 8/10, Đài truyền hình tin tức Pháp BFMTV đưa tin, Văn phòng thuộc Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất luận tội Tổng thống Macron, cho rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Bản kiến nghị luận tội do các nhà lập pháp từ Đảng La France Insoumise (LFI) theo đường lối cực tả và một số đại biểu của Đảng Xanh đệ trình, trong đó cáo buộc ông Macron phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại đất nước.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe chở Tổng thống Ecuador bị người biểu tình ném đá

Theo quan chức chính phủ Ecuador, một nhóm khoảng 500 người biểu tình đã bao vây xe chở Tổng thống Daniel Noboa và một số người ném đá vào đoàn xe.

Theo Al Jazeera ngày 7/10, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Canar khi Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đến bang El Tambo để tham dự một sự kiện về xử lý nước và nước thải.

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ines Manzano cho biết xe của Tổng thống Noboa có "dấu hiệu hư hại do đạn bắn". May mắn, Tổng thống Noboa không bị thương trong vụ việc.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump bị kiện vì lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia

Bang California và Oregon đệ đơn kiện nhằm ngăn chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia California đến thành phố Portland.

Theo RT ngày 6/10, Tổng thống Trump đối mặt thách thức pháp lý này trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi ở nước Mỹ nhằm phản đối chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump và việc triển khai lực lượng quân sự tại các thành phố.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới