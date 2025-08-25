Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin hàng trăm chuyến bị hủy

Trong 2 ngày 23 và 24/8, đã có 435 chuyến bay bị hủy chuyến, phải thay đổi đường bay, hạ cánh tại sân bay dự bị.

Ngày 25/8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin do ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki), trong 2 ngày 23 và 24/8, đã có 435 chuyến bay bị hủy chuyến, phải thay đổi đường bay, hạ cánh tại sân bay dự bị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VNA).

Theo đó, trong ngày 23/8, số lượng chuyến bay bị tác động do bão số 5 là 225 chuyến; ngày 24/8, 170 chuyến phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay phải hủy do đóng cửa sân bay (sân bay Thọ Xuân 26 chuyến và Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến bay phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 12h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 đang ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo trong 3h tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt khi di chuyển và tăng cấp nhanh. “Hoàn lưu của bão hiện nay khá rộng nên mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh, thành, gây mưa lớn tại nhiều khu vực”, ông Lâm thông tin.