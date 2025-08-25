Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin hàng trăm chuyến bị hủy

Trong 2 ngày 23 và 24/8, đã có 435 chuyến bay bị hủy chuyến, phải thay đổi đường bay, hạ cánh tại sân bay dự bị.

Khánh Hoài

Ngày 25/8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin do ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki), trong 2 ngày 23 và 24/8, đã có 435 chuyến bay bị hủy chuyến, phải thay đổi đường bay, hạ cánh tại sân bay dự bị.

cats.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: VNA).

Theo đó, trong ngày 23/8, số lượng chuyến bay bị tác động do bão số 5 là 225 chuyến; ngày 24/8, 170 chuyến phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay phải hủy do đóng cửa sân bay (sân bay Thọ Xuân 26 chuyến và Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến bay phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

0549.png
Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 12h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 đang ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo trong 3h tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt khi di chuyển và tăng cấp nhanh. “Hoàn lưu của bão hiện nay khá rộng nên mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh, thành, gây mưa lớn tại nhiều khu vực”, ông Lâm thông tin.

Để đảm bảo an toàn trong bão số 5, hôm nay (25/8), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tạm ngừng chạy 3 chuyến tàu gồm NA1, NA2 và SE9. Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - Vinh, tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h50 và tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h30 sẽ ngừng hoạt động. Trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 12h50 cũng không chạy.

Hành khách đã mua vé các chuyến tàu trên được hoàn trả tại các ga đường sắt, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu ngừng chạy.

#Hàng trăm chuyến bị hủy #Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam #bão số 5 (Kajiki)

Bài liên quan

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh.

Sáng 25/8, sau cuộc họp với các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, bão số 5 gây mưa to, gió lớn, sóng đánh cao. Tuy nhiên, tại đê Hội Thống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tích cực đắp đê, chắn sóng.

Xem chi tiết

Giải mã

Tận mục loài hoa hiếm mới phát hiện ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, các nhà khoa học thông báo về việc phát hiện một loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

loai-1.jpg
Vào ngày 23/8, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông tin các nhà khoa học vừa công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm về phát hiện một loài thực vật mới.
loai-2.jpg
Cụ thể, trong thời gian thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện Sinh học nhiệt đới và Trường Đại học Bảo tàng Kagoshima (Nhật Bản) về đào tạo và nghiên cứu đa dạng sinh học cuối năm 2024, đoàn nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực vật trên núi đá vôi tại nhiều khu vực trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như: Trạ Ang; Ozo; Km 37; Km 40; U Bò; đường 20; thung lũng Sinh Tồn; Khe Gát và Chà Nòi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.