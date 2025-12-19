Hà Nội

Tộc người Bắc Mỹ sống trong nhà đất độc đáo nhất thế giới

Kho tri thức

Tộc người Bắc Mỹ sống trong nhà đất độc đáo nhất thế giới

Tộc người Pueblo là một trong những cộng đồng bản địa lâu đời nhất Bắc Mỹ, nổi bật với kiến trúc đất nung và văn hóa đặc sắc.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi “Pueblo” bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha dùng từ “pueblo” nghĩa là “ngôi làng” để chỉ các khu định cư kiên cố bằng đất của cư dân bản địa ở Tây Nam Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với kiến trúc nhà nhiều tầng bằng đất sét. Nhà của người Pueblo thường được xây bằng gạch bùn hoặc đá, xếp chồng nhiều tầng, vừa chống nóng vừa phòng thủ hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Có lịch sử liên tục hàng nghìn năm. Tổ tiên của người Pueblo, còn gọi là Ancestral Puebloans, đã sinh sống trong khu vực này ít nhất từ hơn 2.000 năm trước. Ảnh: Pinterest.
Nông nghiệp là nền tảng sinh tồn. Người Pueblo trồng ngô, đậu và bí – bộ ba cây trồng truyền thống thích nghi tốt với khí hậu khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Đời sống tâm linh gắn chặt với thiên nhiên. Các nghi lễ Pueblo xoay quanh mưa, mùa màng và chu kỳ tự nhiên, phản ánh mối quan hệ hài hòa với môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật gốm phát triển cao. Đồ gốm Pueblo được quốc tế biết đến rộng rãi nhờ hoa văn đặc trưng và kỹ thuật chế tác tinh xảo. Ảnh: Pinterest.
Cư trú chủ yếu ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Các cộng đồng Pueblo hiện nay tập trung tại New Mexico, Arizona, Colorado và Utah, sinh sống ở vùng bán sa mạc khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa vẫn được gìn giữ đến ngày nay. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, người Pueblo vẫn duy trì ngôn ngữ, lễ hội và nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Pinterest.
