Sự thật giật mình về tộc người du mục nổi tiếng nhất Trung Đông

Kho tri thức

Sự thật giật mình về tộc người du mục nổi tiếng nhất Trung Đông

Tộc người Bedouin là cộng đồng du mục lâu đời ở Trung Đông, nổi tiếng với lối sống sa mạc và truyền thống hiếu khách.

T.B (tổng hợp)
Sinh sống chủ yếu ở vùng sa mạc. Người Bedouin phân bố tại bán đảo Ả Rập, Bắc Phi và Trung Đông. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở vùng sa mạc. Người Bedouin phân bố tại bán đảo Ả Rập, Bắc Phi và Trung Đông. Ảnh: Pinterest.
Chăn nuôi là sinh kế truyền thống. Lạc đà, cừu và dê giữ vai trò trung tâm trong đời sống của cộng đồng Bedouin. Ảnh: Pinterest.
Chăn nuôi là sinh kế truyền thống. Lạc đà, cừu và dê giữ vai trò trung tâm trong đời sống của cộng đồng Bedouin. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó chặt chẽ với đời sống du mục. Theo truyền thống, họ di chuyển theo mùa để tìm nguồn nước và đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó chặt chẽ với đời sống du mục. Theo truyền thống, họ di chuyển theo mùa để tìm nguồn nước và đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
Trang phục thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Áo choàng dài giúp họ chống nắng và cát hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Trang phục thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Áo choàng dài giúp họ chống nắng và cát hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Có văn hóa truyền miệng phong phú. Thơ ca và truyện kể giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng Bedouin. Ảnh: Pinterest.
Có văn hóa truyền miệng phong phú. Thơ ca và truyện kể giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng Bedouin. Ảnh: Pinterest.
Luật tục dựa trên danh dự và huyết thống. Các bộ tộc Bedouin duy trì trật tự xã hội riêng dựa trên các quy định nội bộ. Ảnh: Pinterest.
Luật tục dựa trên danh dự và huyết thống. Các bộ tộc Bedouin duy trì trật tự xã hội riêng dựa trên các quy định nội bộ. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với lòng hiếu khách. Việc tiếp đãi khách lạ được người Bedouin xem là nghĩa vụ danh dự. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với lòng hiếu khách. Việc tiếp đãi khách lạ được người Bedouin xem là nghĩa vụ danh dự. Ảnh: Pinterest.
Đang trải qua nhiều biến đổi hiện đại. Nhiều cộng đồng Bedouin dần định cư và hòa nhập xã hội hiện đại, khiến bản sắc truyền thống dần mai một. Ảnh: Pinterest.
Đang trải qua nhiều biến đổi hiện đại. Nhiều cộng đồng Bedouin dần định cư và hòa nhập xã hội hiện đại, khiến bản sắc truyền thống dần mai một. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
