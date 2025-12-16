Hà Nội

Kho tri thức

Tộc người bản địa Nam Mỹ huyền thoại nổi tiếng bất khuất

Tộc người Mapuche là cộng đồng bản địa Nam Mỹ giàu bản sắc, nổi bật với lịch sử đấu tranh bền bỉ và truyền thống văn hóa lâu đời.

T.B (tổng hợp)
Sinh sống chủ yếu ở Chile và Argentina. Người Mapuche là nhóm bản địa lớn nhất ở miền nam Chile. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở Chile và Argentina. Người Mapuche là nhóm bản địa lớn nhất ở miền nam Chile. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa “người của đất”. Từ “Mapuche” kết hợp giữa “mapu” (đất) và “che” (người) trong ngôn ngữ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa “người của đất”. Từ “Mapuche” kết hợp giữa “mapu” (đất) và “che” (người) trong ngôn ngữ bản địa. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống xã hội truyền thống đặc sắc. Cộng đồng Mapuche được tổ chức theo các dòng họ và thủ lĩnh địa phương. Ảnh: Pinterest.
Có hệ thống xã hội truyền thống đặc sắc. Cộng đồng Mapuche được tổ chức theo các dòng họ và thủ lĩnh địa phương. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa gắn liền với thiên nhiên. Tín ngưỡng Mapuche coi trọng mối quan hệ hài hòa giữa con người và đất đai. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa gắn liền với thiên nhiên. Tín ngưỡng Mapuche coi trọng mối quan hệ hài hòa giữa con người và đất đai. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật dệt và trang sức phát triển. Trang phục và đồ bạc Mapuche có giá trị nghệ thuật cao, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật dệt và trang sức phát triển. Trang phục và đồ bạc Mapuche có giá trị nghệ thuật cao, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ảnh: Pinterest.
Từng kháng cự thành công người Inca. Người Mapuche là một trong số ít dân tộc không bị đế chế Inca chinh phục. Ảnh: Pinterest.
Từng kháng cự thành công người Inca. Người Mapuche là một trong số ít dân tộc không bị đế chế Inca chinh phục. Ảnh: Pinterest.
Chống lại sự xâm lược của Tây Ban Nha. Cuộc chiến Arauco kéo dài hàng thế kỷ chống lại Tây Ban Nha cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của người Mapuche. Ảnh: Pinterest.
Chống lại sự xâm lược của Tây Ban Nha. Cuộc chiến Arauco kéo dài hàng thế kỷ chống lại Tây Ban Nha cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của người Mapuche. Ảnh: Pinterest.
Vẫn đấu tranh bảo vệ quyền đất đai. Ngày nay, cộng đồng Mapuche tiếp tục lên tiếng đòi quyền lợi văn hóa và lãnh thổ truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Vẫn đấu tranh bảo vệ quyền đất đai. Ngày nay, cộng đồng Mapuche tiếp tục lên tiếng đòi quyền lợi văn hóa và lãnh thổ truyền thống. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
