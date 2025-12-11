Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn tộc người sinh sống khắc nghiệt trên quần đảo băng giá

Kho tri thức

Bí ẩn tộc người sinh sống khắc nghiệt trên quần đảo băng giá

Sinh sống ở vùng khí hậu băng giá khắc nghiệt của Alaska (Mỹ), người Aleut sở hữu nền văn hóa độc đáo gắn với biển và các đảo Aleutian.

T.B (tổng hợp)
Là cư dân bản địa của quần đảo Aleutian. Người Aleut sống rải rác trên các đảo núi lửa giữa biển Bering, gần Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Là cư dân bản địa của quần đảo Aleutian. Người Aleut sống rải rác trên các đảo núi lửa giữa biển Bering, gần Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Bậc thầy đi biển. Họ nổi tiếng với thuyền kayak làm bằng da hải cẩu, nhẹ và rất bền. Ảnh: Pinterest.
Bậc thầy đi biển. Họ nổi tiếng với thuyền kayak làm bằng da hải cẩu, nhẹ và rất bền. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Aleut độc đáo. Tiếng Aleut thuộc họ Eskimo–Aleut, có cấu trúc phức tạp và giàu sắc thái. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Aleut độc đáo. Tiếng Aleut thuộc họ Eskimo–Aleut, có cấu trúc phức tạp và giàu sắc thái. Ảnh: Pinterest.
Săn hải mã và hải cẩu là nghề truyền thống. Họ phụ thuộc vào việc săn bắt các loài động vật có vú lớn của biển khơi để sinh tồn trong môi trường lạnh. Ảnh: Pinterest.
Săn hải mã và hải cẩu là nghề truyền thống. Họ phụ thuộc vào việc săn bắt các loài động vật có vú lớn của biển khơi để sinh tồn trong môi trường lạnh. Ảnh: Pinterest.
Mũ Aleut nổi tiếng. Những chiếc mũ dài trang trí bằng lông chim dành cho thợ săn xuất sắc là vật phẩm đặc trưng của văn hóa Aleut. Ảnh: Pinterest.
Mũ Aleut nổi tiếng. Những chiếc mũ dài trang trí bằng lông chim dành cho thợ săn xuất sắc là vật phẩm đặc trưng của văn hóa Aleut. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa kể chuyện truyền miệng. Truyền thuyết, sử thi và chuyện dân gian của người Aleut được truyền miệng giữa các thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa kể chuyện truyền miệng. Truyền thuyết, sử thi và chuyện dân gian của người Aleut được truyền miệng giữa các thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau thế kỷ 18.Sự tiếp xúc với Nga và Mỹ đã làm thay đổi sâu sắc văn hóa Aleut. Ảnh: Pinterest.
Tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau thế kỷ 18.Sự tiếp xúc với Nga và Mỹ đã làm thay đổi sâu sắc văn hóa Aleut. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Văn hóa dân tộc Aleut #Nghề săn bắt truyền thống #Đặc trưng ngôn ngữ Aleut #Nghệ thuật làm thuyền kayak da hải cẩu #Phong cách trang phục mũ lông chim #Sinh tồn trong môi trường băng giá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT