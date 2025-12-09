Hà Nội

ADN cổ đại tiết lộ sự thật chấn động về những quan tài treo bí ẩn

Kho tri thức

ADN cổ đại tiết lộ sự thật chấn động về những quan tài treo bí ẩn

Thông qua nghiên cứu ADN, các chuyên gia giải mã được mối liên hệ những người được mai táng trong "quan tài treo" hàng nghìn năm trước với tộc người hiện đại.

Tâm Anh (TH)
Nghiên cứu di truyền mới đây của các chuyên gia đã xác định danh tính của những người được mai táng trong "quan tài treo" trên các vách đá cheo leo Trung Quốc và Đông Nam Á vào hàng ngàn năm trước cũng như con cháu của họ vẫn còn sống tới ngày nay. Ảnh: Xie Peixia/China Folklore Photography Association and Zhaotong Municipal Bureau of Cultural Relics.
Cụ thể, hàng ngàn năm nay, một nhóm dân tộc ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã mai táng người chết trong "quan tài treo" trên vách đá, nhưng danh tính của họ từ lâu đã là bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Một nghiên cứu di truyền mới công bố cho thấy tập tục mai táng bằng "quan tài treo" đã được thực hiện bởi tổ tiên của những người vẫn còn sống ở khu vực này ngày nay. Ảnh: Palu Malerba.
Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên hệ di truyền giữa người xưa thực hành truyền thống "treo quan tài" (tức những chiếc quan tài gỗ được gắn vào vách đá lộ thiên) và người thời kỳ đồ đá mới ("Thời kỳ đồ đá mới") sống ở vùng ven biển miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Ảnh: Terry Feuerborn via Flickr / CC BY-NC 2.0.
Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới "cung cấp những hiểu biết có giá trị về nguồn gốc di truyền, văn hóa và lịch sử của phong tục mai táng này". Ảnh: Can Stock Photo/avanbel.
Trong 30 năm qua, các nhà chuyên gia đã tìm thấy hàng trăm quan tài treo trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Các văn bản lịch sử và thông tin truyền miệng cho thấy một nhóm thiểu số từng sinh sống ở phía Tây Nam Trung Quốc, được gọi là người Bo, đã thực hiện truyền thống mai táng "treo quan tài" từ khoảng 3.000 năm trước. Ảnh: Can Stock Photo/avanbel.
Trong cuộc điều tra, các nhà nghiên cứu đã phân tích di truyền của 11 cá nhân, bao gồm một số người sống cách đây hơn 2.000 năm, tại 4 địa điểm có các "quan tài treo" ở Trung Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons CC Peter Tritthart.
Nhóm chuyên gia cũng kiểm tra hài cốt của 4 cá nhân được đặt trong "quan tài gỗ" phát hiện trong một hang động ở tây bắc Thái Lan, chiếc quan tài cổ nhất có niên đại 2.300 năm tuổi và 30 bộ gene từ những người Bo còn sống tới ngày nay. Ảnh: pathsunwritten.com.
Kết quả cho thấy rằng những người được mai táng trong "quan tài treo" và người Bo hiện đại có mối liên hệ di truyền. Những người thực hiện truyền thống mai táng đặc biệt này sống cách đây từ 4.000 đến 4.500 năm. Ảnh: pathsunwritten.com.
"Những dấu vết di truyền còn sót lại cung cấp bằng chứng thuyết phục về nguồn gốc chung và sự tiếp nối văn hóa vượt qua ranh giới quốc gia hiện đại", nhóm nghiên cứu viết. Ảnh: pathsunwritten.com.
Kết quả cho thấy, khoảng 43 - 79% hệ gene của người Bo hiện đại có thể được truy nguyên trực tiếp từ những người cổ đại thực hiện mai táng trong "quan tài treo" ở Vân Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra truyền thống kéo dài hơn 3.000 năm này có nguồn gốc từ miền Đông Trung Quốc và sau đó lan rộng sang một số khu vực ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Sự lan rộng của truyền thống này có khả năng được thúc đẩy bởi sự di cư của con người. Ảnh: pathsunwritten.com.
#Phân tích ADN cổ đại #Truyền thống quan tài treo #Liên hệ di truyền người cổ #Bí ẩn các quan tài treo cổ

