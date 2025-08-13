Hà Nội

Toàn cảnh cháy rừng dữ dội ở Châu Âu giữa nắng nóng

Thế giới

Toàn cảnh cháy rừng dữ dội ở Châu Âu giữa nắng nóng

Nhiều quốc gia ở Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Italy,...đang đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.

Theo Daily Mail, tại Italy, khoảng 16 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 13/8 trong khi gần 200 lính cứu hỏa và quân đội vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy rừng trên núi Vesuvius vốn khiến Công viên quốc gia Vesuvius phải tạm đóng cửa. Ảnh: Anadolu/Getty.
Đoạn video được ghi lại cho thấy cảnh ngọn lửa bao trùm ngọn núi khi các đội cứu hỏa trên mặt đất và trên không nhanh chóng đến hiện trường. Ảnh: EPA.
Trực thăng tham gia dập tắt đám cháy rừng tại Công viên quốc gia Vesuvius ở Trecase, gần Naples, Italy, ngày 11/8/2025. Ảnh: Anadolu.
Tại Pháp, 12 tỉnh của nước này cũng đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ảnh: Getty.
Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng bùng phát ở một khu rừng gần làng Agalas trên đảo Zakynthos, Hy Lạp. Ảnh: EPA.
Lực lượng cứu hỏa cũng phải chiến đấu với các đám cháy ở Albania, Montenegro và Croatia. Theo Bộ Quốc phòng Albania, hàng trăm lính cứu hỏa và binh lính đã dập tắt gần hết 40 đám cháy bùng phát trong 24 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 đám cháy khác. Ảnh: ADN.
Theo truyền thông địa phương, các đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát ở khu vực ven biển phía nam Finiq, Albania, nơi khoảng 10 người phải sơ tán và một số ngôi nhà bị san phẳng vào đêm 10/8. Ảnh: RT.
Khoảng 800 binh lính Albania đã được triển khai để đối phó với cháy rừng. Ảnh: RT.
Các đám cháy rừng cũng đã phá hủy một Di sản thế giới được UNESCO công nhận ở phía tây bắc Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.
Được biết, Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần qua, với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C ở nhiều khu vực và làm bùng phát các đám cháy rừng. Hàng trăm cư dân đã phải sơ tán. Ảnh: Anadolu.
Đám cháy rừng dữ dội tại Vila Real, Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.
Tại tỉnh Canakkale ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.000 người đã phải sơ tán và 77 người phải nhập viện điều trị vì hít phải khói sau khi một số vụ cháy bùng phát xung quanh làng du lịch Guzelyal. Hơn 760 lính cứu hỏa, 10 máy bay, 9 trực thăng và hơn 200 phương tiện đã được triển khai để dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Anadolu.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Châu Âu thiệt hại nặng nề vì nắng nóng kỷ lục (Nguồn video: THĐT)
#cháy rừng Châu Âu #cháy rừng Italy #cháy rừng Pháp #cháy rừng Albania #cháy rừng Tây Ban Nha #nắng nóng và cháy rừng

