Nắng nóng khắc nghiệt ở Nhật, hàng chục người thiệt mạng

Các quốc gia Bắc Âu ghi nhận chuỗi ngày có mức nhiệt trên 30 độ C dài nhất trong khu vực kể từ năm 1961.

The Guardian đưa tin ngày 2/8, đợt nắng nóng "chưa từng có tiền lệ" đang thiêu đốt các quốc gia ở Bắc Âu. Một trạm thời tiết ở Vòng Bắc Cực thuộc Na Uy đã ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong 13 ngày vào tháng 7, trong khi Phần Lan hứng chịu 3 tuần liên tiếp nhiệt độ ở mức 30 độ C.

Theo các nhà khoa học, đây là đợt nóng dài nhất tại khu vực này kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1961, dài hơn 1,5 lần so với kỷ lục trước đó.