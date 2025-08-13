Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 12/8, nắng nóng kéo dài khiến cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Hải Đăng/VOV-Praha

Cảnh báo nắng nóng đã được thông báo ở nhiều quốc gia khu vực Nam Âu như Hy Lạp, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và vùng Balkan, với nhiệt độ dự báo sẽ tăng vọt trên 40 độ C. Sóng nhiệt cao là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây ra những đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, dữ dội và thường xuyên hơn.

Tại Montenegro, một người lính đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi xe chở nước bị lật khi đang chữa cháy trên những ngọn đồi phía Bắc thủ đô.

Ảnh minh họa. Nguồn: euractiv

Ảnh minh họa. Nguồn: euractiv

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trên trang cá nhân cho biết các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy và cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong những ngày tới. Khoảng 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khách sạn và nhà ở gần bãi biển nổi tiếng Tarifa ở vùng Andalusia phía Nam.

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, lính cứu hỏa phải chiến đấu với ba đám cháy rừng lớn, trong đó có đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra ở miền trung nước này. Hơn 700 lính cứu hỏa đã được triển khai công tác cứu hộ tại khu vực đó.

Theo cơ quan giám sát khí hậu của EU, lượng khói và khí thải nhà kính liên quan đến cháy rừng kể từ đầu mùa hè ở Bắc bán cầu nằm trong nhóm xếp hạng cao nhất từng được ghi nhận. Kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở nhiều khu vực trong đó có Pháp, Hy Lạp và một số quốc gia khác. Trong một diễn biến liên quan, hàng trăm binh lính và lính cứu hỏa cũng đang chiến đấu với cháy rừng ở Albania.

Theo dữ liệu của Đài quan sát hạn hán châu Âu (EDO), hơn một nửa (52%) châu Âu và lưu vực Địa Trung Hải đã phải hứng chịu hạn hán liên tiếp trong 4 tháng qua. Mức độ hạn hán trong khu vực đạt mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 7 kể từ năm 2012, vượt mức trung bình giai đoạn 2012-2024 là 21%.

#cháy rừng Nam Âu #biến đổi khí hậu #sơ tán khẩn cấp #nắng nóng cực đoan #sóng nhiệt toàn cầu #đám cháy rừng Tây Ban Nha

Bài liên quan

Xã hội

Xuyên đêm dập tắt đám cháy rừng thông tại Nghệ An

Sáng 4/8, đồng chí Phan Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn đã được dập tắt vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/8, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng thông trên địa bàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do thời tiết khô nóng, địa hình đồi núi hiểm trở và gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Thế giới

Cảnh cháy rừng như "hỏa ngục" ở Châu Âu

Cháy rừng đang hoành hành ở nhiều quốc gia Châu Âu, trong đó có Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

rung1.png
Theo Daily Mail ngày 28/7, cháy rừng bùng phát suốt đêm 27/7 ở Hy Lạp, với hơn 50 vụ cháy, buộc nhiều gia đình phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Getty.
rung2.png
Nhiệt độ lên tới 44 độ C, kết hợp với điều kiện khô hạn và gió mạnh, khiến các đám cháy rừng lan rộng. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Cháy rừng dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa nắng nóng 50 độ C

Văn phòng Thống đốc Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, 1.765 người đã được sơ tán trong khi hơn 1.900 lính cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với các đám cháy rừng dữ dội.

>>> Mời độc giả xem video về vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn video: Independent
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới