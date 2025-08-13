Cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp

Ngày 12/8, nắng nóng kéo dài khiến cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Cảnh báo nắng nóng đã được thông báo ở nhiều quốc gia khu vực Nam Âu như Hy Lạp, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và vùng Balkan, với nhiệt độ dự báo sẽ tăng vọt trên 40 độ C. Sóng nhiệt cao là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, gây ra những đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, dữ dội và thường xuyên hơn.

Tại Montenegro, một người lính đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng khi xe chở nước bị lật khi đang chữa cháy trên những ngọn đồi phía Bắc thủ đô.

Ảnh minh họa. Nguồn: euractiv

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trên trang cá nhân cho biết các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy và cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong những ngày tới. Khoảng 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khách sạn và nhà ở gần bãi biển nổi tiếng Tarifa ở vùng Andalusia phía Nam.

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, lính cứu hỏa phải chiến đấu với ba đám cháy rừng lớn, trong đó có đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra ở miền trung nước này. Hơn 700 lính cứu hỏa đã được triển khai công tác cứu hộ tại khu vực đó.

Theo cơ quan giám sát khí hậu của EU, lượng khói và khí thải nhà kính liên quan đến cháy rừng kể từ đầu mùa hè ở Bắc bán cầu nằm trong nhóm xếp hạng cao nhất từng được ghi nhận. Kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ở nhiều khu vực trong đó có Pháp, Hy Lạp và một số quốc gia khác. Trong một diễn biến liên quan, hàng trăm binh lính và lính cứu hỏa cũng đang chiến đấu với cháy rừng ở Albania.

Theo dữ liệu của Đài quan sát hạn hán châu Âu (EDO), hơn một nửa (52%) châu Âu và lưu vực Địa Trung Hải đã phải hứng chịu hạn hán liên tiếp trong 4 tháng qua. Mức độ hạn hán trong khu vực đạt mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 7 kể từ năm 2012, vượt mức trung bình giai đoạn 2012-2024 là 21%.