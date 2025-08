Bắc Âu hứng chịu đợt nắng nóng "chưa từng có tiền lệ"

Các quốc gia Bắc Âu ghi nhận chuỗi ngày có mức nhiệt trên 30 độ C dài nhất trong khu vực kể từ năm 1961.

The Guardian đưa tin ngày 2/8, đợt nắng nóng "chưa từng có tiền lệ" đang thiêu đốt các quốc gia ở Bắc Âu. Một trạm thời tiết ở Vòng Bắc Cực thuộc Na Uy đã ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong 13 ngày vào tháng 7, trong khi Phần Lan hứng chịu 3 tuần liên tiếp nhiệt độ ở mức 30 độ C.

Theo các nhà khoa học, đây là đợt nóng dài nhất tại khu vực này kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1961, dài hơn 1,5 lần so với kỷ lục trước đó.

Các quốc gia ở Bắc Âu hứng chịu đợt nắng nóng "chưa từng có". Ảnh: PA.

"Một đợt nắng nóng chưa từng có tiền lệ đang diễn ra mạnh mẽ với mức nhiệt cao nhất hôm nay khoảng 32-33 độ C", Mika Rantanen, nhà khoa học khí hậu tại Viện Khí tượng Phần Lan, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 31/7.

Tại Thụy Điển, các nhà khí tượng học cho biết nắng nóng kéo dài được ghi nhận tại một số trạm ở miền bắc đất nước, trong đó có một trạm thời tiết ở Haparanda ghi nhận mức nhiệt 25 độ C trở lên trong 14 ngày liên tiếp. Ở Jokkmokk, Lapland, nắng nóng kéo dài 15 ngày.

Nắng nóng gay gắt tấn công Bắc Âu từ giữa tháng 7, khi dòng nước nóng ngoài khơi bờ biển phía bắc Na Uy và một vùng áp cao dai dẳng khiến nhiệt độ ở các nước Bắc Âu cao hơn 8-10 độ C so với mức trung bình theo mùa. Khu vực này cũng đã bị ảnh hưởng bởi bão và sét, gây ra cháy rừng.

"Khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt sẽ gia tăng. Chúng xảy ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn", Heikki Tuomenvirta, một nhà khoa học tại Viện Khí tượng Phần Lan, nhận định.

