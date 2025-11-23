Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 sau khi được 'thần đèn' nâng tĩnh không

Cầu Bình Triệu 1 nâng tĩnh không thành công, giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông thủy và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đông Nam bộ.

Theo Hữu Huy/Tiền Phong

Sáng 23/11, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13. Công trình hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch, góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ ở cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố.

Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 (bên phải) sau khi hoàn thành nâng tĩnh không.
Toàn cảnh cầu Bình Triệu 1 (bên phải) sau khi hoàn thành nâng tĩnh không.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án - ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) - cho biết cầu Bình Triệu 1 được xây dựng từ trước năm 1975, sửa chữa mở rộng năm 2010 nhưng tĩnh không chỉ đạt 5,5 m, không đáp ứng nhu cầu giao thông thủy theo quy hoạch mới. Việc là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, tăng khả năng thông thuyền và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ.

Cầu Bình Triệu 1 sau khi nâng tĩnh không lên khoảng 1m.
Cầu Bình Triệu 1 sau khi nâng tĩnh không lên khoảng 1m.

Theo quy hoạch cảng và luồng sông Sài Gòn, các tuyến vận tải thủy qua khu vực này phải đảm bảo tĩnh không tối thiểu 7 m, phục vụ tàu từ 2.000 - 3.000 tấn. “Chính vì vậy, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được phê duyệt với mục tiêu đáp ứng chuẩn kỹ thuật mới, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố”- ông Vinh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết, trong quá trình nghiên cứu, các cơ quan liên quan đã xem xét nhiều phương án, trong đó có phương án xây mới cầu Bình Triệu 1 với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án nâng kích cầu được chọn vì chi phí chỉ hơn 100 tỷ đồng nhưng vẫn đạt mục tiêu kỹ thuật, đồng thời duy trì lưu thông trên trục cửa ngõ quan trọng này.

“Đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Dù tổng mức đầu tư không lớn nhưng hiệu quả mang lại rất cao, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa đảm bảo an toàn thi công, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân”- ông Vinh nhấn mạnh.

Sau khi nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 (bên phải) đã có chiều cao tương đương với cầu Bình Triệu 2 nằm ở kế bên.
Sau khi nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 (bên phải) đã có chiều cao tương đương với cầu Bình Triệu 2 nằm ở kế bên.

Chia sẻ thêm về dự án này, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã cân nhắc nhiều phương án để nâng tĩnh không cầu, trong đó có cả việc xây mới hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng về kỹ thuật và giao thông, thành phố chọn phương án nâng kết cấu cầu hiện hữu nhằm tối ưu chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

“Phương án làm mới cầu có tổng mức đầu tư lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi phương án chỉ hơn 100 tỷ nhưng vẫn đạt mục tiêu tăng khả năng chịu lực, tăng tuổi thọ và đảm bảo giao thông thông suốt. Đây là giải pháp tối ưu nhất”- ông Lâm nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm: “Trong suốt 9 tháng thi công, giao thông chỉ hạn chế ô tô khoảng 3 tháng, còn lại vẫn lưu thông bình thường. Hôm nay, chúng ta khôi phục hoàn toàn lưu thông như trước đây”.

Không chỉ tối ưu chi phí và tiến độ, dự án còn được đánh giá là công trình mang tính tiên phong về kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng giải pháp nâng kết cấu cầu bằng hệ thống kích thủy lực hiện đại, độ chính xác cao. Giải pháp này nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia của Bộ Xây dựng.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.
Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

“Dù tổng mức đầu tư không lớn, nhưng đây là giải pháp kỹ thuật mới, lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Công trình thể hiện tinh thần ‘dám nghĩ – biết làm’: mạnh dạn chọn giải pháp mới, thi công an toàn, khoa học, tiết kiệm ngân sách và ảnh hưởng ít nhất đến người dân”- Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói và cho biết, trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cầu đường. Thành phố đã tham vấn các nhà khoa học như GS.TS Tống Trần Tùng và thầy Nguyễn Văn Nhậm - những người được xem là “cây đại thụ” trong lĩnh vực kết cấu cầu.

Công tác thi công được thực hiện bởi các đơn vị có kinh nghiệm quốc tế, trong đó có nhà thầu Freyssinet (Pháp) – doanh nghiệp nổi tiếng chuyên xử lý các công trình cầu phức tạp. Vai trò tư vấn giám sát do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải đảm trách, còn công tác quản lý dự án do Công ty 620 phối hợp thực hiện.

Cầu Bình Triệu 1 trước giờ cho xe ô tô lưu thông trở lại.
Cầu Bình Triệu 1 trước giờ cho xe ô tô lưu thông trở lại.

Theo ông Lâm, kết quả thử tải sau thi công cho thấy toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu như thiết kế, đảm bảo chất lượng và độ an toàn khai thác. “Công trình rút ngắn tiến độ hơn một tháng và kết quả kiểm định đều đạt yêu cầu. Điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia”- ông nói.

Cầu Bình Triệu 1 hoàn thành nâng tĩnh không, khôi phục lưu thông ô tô, góp phần giảm tình trạng ùn tắc ở khu vực.
Cầu Bình Triệu 1 hoàn thành nâng tĩnh không, khôi phục lưu thông ô tô, góp phần giảm tình trạng ùn tắc ở khu vực.
Sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình; cầu Bình Triệu 2 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh.
Sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình; cầu Bình Triệu 2 sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm, tại trục cửa ngõ này, nhu cầu giao thông ngày càng tăng do kết nối giữa TPHCM với Bình Dương và các tỉnh phía Đông Bắc. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thêm các dự án lớn để giải quyết ùn tắc và tăng năng lực kết nối.

Theo đó, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng thêm một cầu Bình Triệu 3, mở rộng đường Ung Văn Khiêm - Đinh Bộ Lĩnh, đồng thời chuẩn bị triển khai đường trên cao từ Bình Triệu đi qua cầu Bình Lợi hướng về Bình Dương. Thành phố cũng phối hợp với Tập đoàn Masterise nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 3, kết nối từ Hiệp Bình Phước về Bến Thành và Tân Sơn Nhất, tạo thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn cho khu vực.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/toan-canh-cau-binh-trieu-1-sau-khi-duoc-than-den-nang-tinh-khong-post1798721.tpo
#cầu Bình Triệu #nâng tĩnh không #giao thông TP.HCM #kỹ thuật cầu #dự án giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27

Cây cầu huyết mạch nối trung tâm tỉnh Đắk Lắk và nhiều xã phía Nam của tỉnh bị sạt lở gây hở hàm ếch ở mố cầu, buộc phải cấm phương tiện lưu thông

Sáng 22/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27.

gen-n-vv.jpg
Cầu Giang Sơn lở hàm ếch nghiêm trọng.
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới ở Phú Thọ

Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C.

Ngày 28/9, tại Km18+206 Quốc lộ 32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành và thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

cpc-1-0951.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. Ảnh Dân Việt
Xem chi tiết

Xã hội

Hợp long cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Lễ hợp long cầu Bình Khánh đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Sáng 28/6, lễ hợp long cầu Bình Khánh thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức diễn ra.

Lễ hợp long cầu Bình Khánh diễn ra vào sáng 28-6.
Lễ hợp long cầu Bình Khánh diễn ra vào sáng 28-6.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới