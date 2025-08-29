Hà Nội

Thế giới

Tòa Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Shinawatra Paetongtarn vì vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ.

An An (Theo Khaosod, BP)

Theo Khaosod ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do bà vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6/2025.

thailan.png
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post.

Với phán quyết của Tòa án, bà Paetongtarn sẽ bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng, nội các của bà cũng phải giải tán để mở đường cho một cuộc bầu chọn Thủ tướng và thành lập nội các mới trong thời gian tới, song quá trình này có thể kéo dài.

Trước đó, vào ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định đình chỉ chức vụ đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong khi chờ xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm bà.

"Với 7 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối, Tòa án Hiến pháp quyết định đình chỉ bà Paetongtarn Shinawatra khỏi nhiệm vụ Thủ tướng từ ngày 1/7 cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết", nguồn tin cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
