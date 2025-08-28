Tình duyên của nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới Taylor Swift

Hà Nội

Giải trí

Trước cầu thủ bóng chày Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới Taylor Swift yêu toàn trai đẹp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Taylor Swift vừa nhận lời cầu hôn của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Ảnh: Instagram Taylor Swift.
Taylor Swift vừa nhận lời cầu hôn của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Ảnh: Instagram Taylor Swift.
Theo Znews, Travis Kelce thiết kế nhẫn cầu hôn dưới sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck. Ảnh: Instagram Taylor Swift.
Theo Znews, Travis Kelce thiết kế nhẫn cầu hôn dưới sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck. Ảnh: Instagram Taylor Swift.
Taylor Swift và Travis Kelce công khai hẹn hò từ tháng 8/2023. Ảnh: Instagram Travis Kelce.
Taylor Swift và Travis Kelce công khai hẹn hò từ tháng 8/2023. Ảnh: Instagram Travis Kelce.
Trước Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới yêu toàn trai đẹp. Mối tình đầu của Taylor Swift là ca sĩ Joe Jonas - thành viên nhóm Jonas Brothers. Cả hai hẹn hò được vài tháng. Sau mối tình với Taylor, Joe kết hôn với Sophie Turner, rồi ly hôn sau ít năm. Ảnh: VTV.
Trước Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới yêu toàn trai đẹp. Mối tình đầu của Taylor Swift là ca sĩ Joe Jonas - thành viên nhóm Jonas Brothers. Cả hai hẹn hò được vài tháng. Sau mối tình với Taylor, Joe kết hôn với Sophie Turner, rồi ly hôn sau ít năm. Ảnh: VTV.
Năm 2009, nữ ca sĩ Love story hẹn hò với nam diễn viên Lucas Till khi anh đóng cặp với cô trong MV You belong with me. Đời tư của Lucas Till khá bí ẩn. Có nguồn tin cho rằng anh đã kết hôn với Skyler Samuels. Ảnh: Vietnamnet.
Năm 2009, nữ ca sĩ Love story hẹn hò với nam diễn viên Lucas Till khi anh đóng cặp với cô trong MV You belong with me. Đời tư của Lucas Till khá bí ẩn. Có nguồn tin cho rằng anh đã kết hôn với Skyler Samuels. Ảnh: Vietnamnet.
Từ năm 2009 đến 2010, cô yêu ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của Mỹ John Mayer. Theo tờ People vào tháng 6/2025, John cho biết, anh vẫn độc thân. Ảnh: Vietnamnet.
Từ năm 2009 đến 2010, cô yêu ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của Mỹ John Mayer. Theo tờ People vào tháng 6/2025, John cho biết, anh vẫn độc thân. Ảnh: Vietnamnet.
Dàn bạn trai cũ của Taylor Swift còn có nam diễn viên phim Chạng vạng Taylor Lautner. Sau khi chia tay, Taylor Swift và Taylor Lautner là bạn thân. Hiện tại, Taylor Lautner có vợ là Taylor Dome. Ảnh: Vietnamnet.
Dàn bạn trai cũ của Taylor Swift còn có nam diễn viên phim Chạng vạng Taylor Lautner. Sau khi chia tay, Taylor Swift và Taylor Lautner là bạn thân. Hiện tại, Taylor Lautner có vợ là Taylor Dome. Ảnh: Vietnamnet.
Taylor Swift từng có mối tình 3 tháng với nam diễn viên Tom Hiddleston. Ảnh: Dân Việt.
Taylor Swift từng có mối tình 3 tháng với nam diễn viên Tom Hiddleston. Ảnh: Dân Việt.
Nữ ca sĩ đoạt 14 giải Grammy còn từng hẹn hò với DJ Calvin Harris. Ảnh: Vietnamnet.
Nữ ca sĩ đoạt 14 giải Grammy còn từng hẹn hò với DJ Calvin Harris. Ảnh: Vietnamnet.
Taylor Swift và Joe Alwyn bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Sau 6 năm, cả hai chia tay. Ảnh: VOV.
Taylor Swift và Joe Alwyn bắt đầu hẹn hò vào năm 2017. Sau 6 năm, cả hai chia tay. Ảnh: VOV.
