Cựu người mẫu Thanh Thảo diện bikini gợi cảm bên ca sĩ Hoàng Bách

Giải trí

Cựu người mẫu Thanh Thảo diện bikini gợi cảm bên ca sĩ Hoàng Bách

Từng 3 lần sinh nở, cựu người mẫu Thanh Thảo vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng. Mới đây, cô khoe ảnh tình tứ bên Hoàng Bách.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong chuyến đi biển mới đây, cựu người mẫu Thanh Thảo diện áo tắm hai mảnh khoe thân hình quyến rũ, săn chắc. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo đẹp hút mắt, dạo biển bên ca sĩ Hoàng Bách. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Sau 3 lần sinh nở, vợ Hoàng Bách vẫn giữ được thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Cựu người mẫu ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Vợ Hoàng Bách kết hợp chế độ ăn uống khoa học và tập luyện các thể thao như gym, pilates, pickleball. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Trên trang cá nhân, Thanh Thảo thường xuyên khoe ảnh tập pickleball. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Trên sân pickleball, cựu người mẫu ăn mặc gợi cảm, năng động. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Vợ Hoàng Bách không chỉ trẻ đẹp mà còn đảm đang. Cô nhiều lần khoe thành quả nấu ăn, trang trí nhà cửa. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Theo Vietnamnet, vào tháng 5/2025, vợ chồng Hoàng Bách cho biết, cả hai quyết định rời penthouse 300m2 trung tâm TP HCM để chuyển về nhà vườn vùng ven sau 25 năm ở cao tầng. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo tham gia vào việc chọn bản thiết kế, nội thất cho biệt thự mới. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Trong cuộc phỏng vấn với Nông Nghiệp Môi Trường, Hoàng Bách cho biết, bí quyết để vợ chồng anh có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như hiện tại chính là sự chân thật. Ảnh: FB Thanh Thảo.
"Trong tình cảm tôi rất nghiêm túc, Thảo còn nghiêm túc hơn cả tôi, cho nên tôi nghĩ, sự tương quan qua lại, học hỏi lẫn nhau rất quan trọng nhưng về cơ bản, tôi tin mình chọn đúng người", Hoàng Bách nói. Ảnh: FB Thanh Thảo.
