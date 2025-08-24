Hà Nội

Hôn nhân ngọt ngào của ca sĩ TiTi nhóm HKT và vợ xinh đẹp

Giải trí

Hôn nhân ngọt ngào của ca sĩ TiTi nhóm HKT và vợ xinh đẹp

Ca sĩ TiTi nhóm HKT thường xuyên dành lời ngọt ngào cho DJ Nhung Babie. Hiện tại, cặp đôi có một cậu con trai chung. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, ca sĩ TiTi nhóm HKT đăng tải status chúc DJ Nhung Babie xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc, bình an, sức khỏe nhân dịp tuổi mới. Ảnh: FB TiTi.
Trên trang cá nhân, ca sĩ TiTi nhóm HKT đăng tải status chúc DJ Nhung Babie xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc, bình an, sức khỏe nhân dịp tuổi mới. Ảnh: FB TiTi.
"Chồng không hứa hoa hồng ngập lối, chỉ muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất thuộc về vợ", TiTi nhắn nhủ bạn đời. Ảnh: FB TiTi.
"Chồng không hứa hoa hồng ngập lối, chỉ muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất thuộc về vợ", TiTi nhắn nhủ bạn đời. Ảnh: FB TiTi.
Trước đó, trên trang cá nhân, TiTi nhiều lần dành lời cho cánh cho DJ Nhung Babie. Ảnh: FB TiTi.
Trước đó, trên trang cá nhân, TiTi nhiều lần dành lời cho cánh cho DJ Nhung Babie. Ảnh: FB TiTi.
"5 năm trước em là em gái mưa. 5 năm sau em che mưa cả nắng cho anh và con trai", TiTi viết khi đăng tải hình ảnh bên vợ. Ảnh: FB TiTi.
"5 năm trước em là em gái mưa. 5 năm sau em che mưa cả nắng cho anh và con trai", TiTi viết khi đăng tải hình ảnh bên vợ. Ảnh: FB TiTi.
Ngày 8/3/2025, TiTi tiết lộ lý do gửi lời chúc mừng muộn đến Nhung Babie. "Sở dĩ chồng chúc vào cuối ngày và cuối giờ để là người đàn ông cuối cùng và duy nhất sau cùng của mọi người để chúc vợ", nam ca sĩ viết. Ảnh: FB TiTi.
Ngày 8/3/2025, TiTi tiết lộ lý do gửi lời chúc mừng muộn đến Nhung Babie. "Sở dĩ chồng chúc vào cuối ngày và cuối giờ để là người đàn ông cuối cùng và duy nhất sau cùng của mọi người để chúc vợ", nam ca sĩ viết. Ảnh: FB TiTi.
Vợ chồng TiTi ngày càng dính như sam. Ảnh: FB TiTi.
Vợ chồng TiTi ngày càng dính như sam. Ảnh: FB TiTi.
Nam ca sĩ cùng bạn đời dự đám cưới của Đạt G và Bảo Ngọc. Ảnh: FB TiTi.
Nam ca sĩ cùng bạn đời dự đám cưới của Đạt G và Bảo Ngọc. Ảnh: FB TiTi.
TiTi và Nhung Babie đều đam mê bộ môn pickleball. Ảnh: FB TiTi.
TiTi và Nhung Babie đều đam mê bộ môn pickleball. Ảnh: FB TiTi.
Con trai chung của TiTi và Nhung Babie chào đời vào tháng 8/2024. Ảnh: FB TiTi.
Con trai chung của TiTi và Nhung Babie chào đời vào tháng 8/2024. Ảnh: FB TiTi.
Vợ chồng nam ca sĩ mở tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai chung. Ảnh: FB TiTi.
Vợ chồng nam ca sĩ mở tiệc sinh nhật hoành tráng cho con trai chung. Ảnh: FB TiTi.
TiTi có một cậu con trai riêng trước khi kết hôn với Nhung Babie. Không ít lần, nam ca sĩ khoe Nhung Babie thân thiết với con trai riêng của anh. Ảnh: FB TiTi.
TiTi có một cậu con trai riêng trước khi kết hôn với Nhung Babie. Không ít lần, nam ca sĩ khoe Nhung Babie thân thiết với con trai riêng của anh. Ảnh: FB TiTi.
#ca sĩ TiTi #vợ ca sĩ TiTi #vợ chồng TiTi #nhóm HKT

