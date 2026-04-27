Tin mới vụ xe khách lao xuống vực ở Sơn La, nhiều người thương vong

Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.

Liên quan đến vụ xe khách Hà Nội lao xuống vực sáng 26/4, cơ quan chức năng cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 2 người.

Trước đó, xe khách biển số Hà Nội chở 26 người (gồm cả tài xế) di chuyển trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Khi đến Km 04+200, đoạn đường hẹp khoảng 2,5 m, nhiều khúc cua và độ dốc lớn, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương được đưa tới các cơ sở y tế trong khu vực.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 4 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi thăm khám, hai trường hợp nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Hai bệnh nhân nặng còn lại, gồm L.H.L. (31 tuổi) và T.H.Đ. (35 tuổi), bị chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín và nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới, đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Ngay sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cùng Công an xã Vân Hồ đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ vận chuyển đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn do tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn, mặt đường hẹp, trong khi tài xế không thông thạo địa hình nên mất kiểm soát phương tiện.

Từ vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, đặc biệt là xe du lịch, cần bố trí lái xe có kinh nghiệm đường đèo núi hoặc người thông thạo địa hình đi cùng. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi.

