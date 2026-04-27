Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tin mới vụ xe khách lao xuống vực ở Sơn La, nhiều người thương vong

Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.

Nguyễn Hinh

Liên quan đến vụ xe khách Hà Nội lao xuống vực sáng 26/4, cơ quan chức năng cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 2 người.

Trước đó, xe khách biển số Hà Nội chở 26 người (gồm cả tài xế) di chuyển trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Khi đến Km 04+200, đoạn đường hẹp khoảng 2,5 m, nhiều khúc cua và độ dốc lớn, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị thương được đưa tới các cơ sở y tế trong khu vực.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 4 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi thăm khám, hai trường hợp nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Hai bệnh nhân nặng còn lại, gồm L.H.L. (31 tuổi) và T.H.Đ. (35 tuổi), bị chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín và nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới, đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Ngay sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cùng Công an xã Vân Hồ đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ vận chuyển đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn do tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn, mặt đường hẹp, trong khi tài xế không thông thạo địa hình nên mất kiểm soát phương tiện.

Từ vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, đặc biệt là xe du lịch, cần bố trí lái xe có kinh nghiệm đường đèo núi hoặc người thông thạo địa hình đi cùng. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xe khách giường nằm hai tầng bị rà soát toàn quốc sau hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trên đường đèo

Bài liên quan

Xã hội

Xe khách lao xuống vực, 4 người tử vong tại Lâm Đồng

Tại hiện trường, xe khách biến dạng nằm dưới vực trên đường ĐT 716 (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng); 4 người được xác định tử vong tại chỗ.

Đến 16h30, hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT716 qua xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, tổ chức phương án cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực
Xem chi tiết

Xã hội

Toàn cảnh hiện trường vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.
Xem chi tiết

Xã hội

Sức khỏe các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 4 bệnh nhân vụ tai nạn ô tô khách 29 lao xuống vực Tam Đảo, trong đó 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách 29 chỗ bị mất phanh, lao xuống vực Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiều 29/3, ông Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhận được tin báo, bệnh viện đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Bệnh nhân nhi 5 tuổi được bác sĩ Bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc tích cực cấp cứu, điều trị. (Ảnh: TTXVN).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  