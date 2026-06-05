Sở GD&ĐT TP HCM công bố đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2026

Chiều 5/6, Sở GD&ĐT TP HCM đã chính thức công bố đáp án đề thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 gồm các môn: Toán, Văn, Anh.

Trước đó, ngày 1 và 2/6, gần 151.000 thí sinh tại TP HCM đã hoàn thành ba môn bắt buộc gồm Toán, Văn, Anh trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, TP HCM tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 công lập trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Năm học 2026-2027, TP HCM có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham dự đầy đủ cả ba môn, không vi phạm quy chế thi và tất cả bài thi đều phải đạt trên 0 điểm.

Dự kiến sau ngày 12/6, Sở GD&ĐT TP HCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027.

Thí sinh chia sẻ niềm vui với phụ huynh và bạn bè sau khi hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Đáp án đề thi vào 10 HCM - môn Toán như sau:

Đáp án đề thi vào 10 TP HCM - môn Anh như sau:

Đáp án đề thi vào 10 HCM - môn Văn như sau: