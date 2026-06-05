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Xã hội

Tìm kiếm 1 phụ nữ ở Gia Lai rơi xuống sông Sê San bị nước cuốn trôi

Trong lúc gia đình đang vui  chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

Hà Ngọc Chính

Chiều 5/6, UBND xã Ia O cho biết, ngay khi nhận được tin báo về sự việc đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O và người dân tổ chức tìm kiếm 1 phụ nữ bị mất tích do nước cuốn trôi trên sông Sê San vào chiều 4/6.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ lực đang triển khai lực lượng, phương tiện. Đội ngũ thợ lặn được điều động nhanh đến hiện trường.

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Lực lượng cứu nạn cứu hộ tích cực tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi trên sông Sê San. Ảnh: Hòa Phạm.

Thông tin ban đầu, chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) cùng gia đình ăn uống ở bãi đá gần bờ sông Sê San thuộc làng Bi, xã Ia O vào chiều 4/6. Lúc này, chị M. đã xuống gần mặt nước để vui chơi và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức xuống ứng cứu nhưng bất thành.

Theo lực lượng chức năng, khu vực nơi chị M. mất tích có địa hình rất phức tạp với nhiều luồng nước xoáy và chảy xiết khiến việc tìm kiếm của lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

>> Mời bạn đọc xem Video: Những tai nạn bất ngờ. Nguồn VTV.
tin sản xuất
#xã Ia O #trú tại làng Kloong #tìm kiếm 1 phụ nữ #bị nước cuốn trôi #trên sông Sê San #Chiều 5/6

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