Xe khách lao xuống vực, 4 người tử vong tại Lâm Đồng

Tại hiện trường, xe khách biến dạng nằm dưới vực trên đường ĐT 716 (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng); 4 người được xác định tử vong tại chỗ.

Xuân Danh

Đến 16h30, hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT716 qua xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, tổ chức phương án cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, xe khách (biển số tỉnh Bình Thuận cũ) lưu thông trên đường ĐT 716, khi đến khu vực bờ hồ một khu du lịch thì bị mất kiểm soát lao xuống lề ven đường rồi lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT716 vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, tổ chức phương án cứu hộ.

Phát hiện có tai nạn, nhiều người kêu cứu trong xe khách, người dân địa phương hô hoán tổ chức ứng cứu. Nhiều hành khách được giải cứu ra ngoài chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Tại hiện trường, xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Quan sát khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính các nạn nhân đang được công an làm rõ.

#xe khách #Lâm Đồng #tai nạn #vực sâu #cứu hộ #thương vong

Anh Hồ Văn Huân, cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng kịp thời giúp người dân gặp tai nạn giao thông.
Các xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

