Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sức khỏe các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 4 bệnh nhân vụ tai nạn ô tô khách 29 lao xuống vực Tam Đảo, trong đó 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng.

Bảo Ngân

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách 29 chỗ bị mất phanh, lao xuống vực Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiều 29/3, ông Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhận được tin báo, bệnh viện đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Bệnh nhân nhi 5 tuổi được bác sĩ Bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc tích cực cấp cứu, điều trị. (Ảnh: TTXVN).

Hiện tại, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, 1 bệnh nhân nhi 5 tuổi khá tỉnh táo đã được chụp chiếu tầm soát, theo nguyện vọng của gia đình sẽ chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới. Hai bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ vùng hàm mặt, chân và phần mềm bên ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng.

Một số người bị thương nhẹ khác đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Hiện trường vụ tai nạn.
Các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Đại diện UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả lái xe, 7 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng là chị N.T.H. (SN 1984), chị N.T.T. (SN 1996) và cháu T.H.M. (SN 2021, cùng trú tại Hà Nội).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Video: Hiện trường vụ tai nạn xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
#xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo #tai nạn #vụ tai nạn giao thông

Xã hội

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, 7 người bị thương

Chiếc xe đang lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo (Phú Thọ) xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 29/3, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn.
Xã hội

Hồi hộp giây phút Cảnh sát cứu người trong đám cháy

Ngay khi có mặt cảnh sát đã dùng thang giải cứu thanh niên mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy, đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn.

Rạng sáng 29/3, lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 350m2 trên Quốc lộ 13 (đối diện bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh, TP HCM).

Hiện trường vụ cháy khiến căn nhà rực lửa.
Xã hội

Khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm quan trắc môi trường

Có gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Bị can Nguyễn Hoài Thi - Giám đốc Công ty kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh. (Ảnh: VTV).
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới