Sức khỏe các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách 29 chỗ bị mất phanh, lao xuống vực Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiều 29/3, ông Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhận được tin báo, bệnh viện đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Bệnh nhân nhi 5 tuổi được bác sĩ Bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc tích cực cấp cứu, điều trị. (Ảnh: TTXVN).

Hiện tại, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, 1 bệnh nhân nhi 5 tuổi khá tỉnh táo đã được chụp chiếu tầm soát, theo nguyện vọng của gia đình sẽ chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới. Hai bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ vùng hàm mặt, chân và phần mềm bên ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng.

Một số người bị thương nhẹ khác đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Đại diện UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả lái xe, 7 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng là chị N.T.H. (SN 1984), chị N.T.T. (SN 1996) và cháu T.H.M. (SN 2021, cùng trú tại Hà Nội).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.