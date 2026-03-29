Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh hiện trường vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Xã hội

Toàn cảnh hiện trường vụ xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Bảo Ngân
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 13h cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), chiếc xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 29B-098.15, do ông Lưu Đình Th. (sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách 29 chỗ chở theo đoàn cán bộ, nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội. Đoàn di chuyển bằng 3 xe ô tô 29 chỗ. Xe thứ nhất đã xuống núi an toàn, xe thứ hai bị nạn, còn xe thứ ba chưa xuống núi.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng gồm: Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân; đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng gồm: Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân; đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Đại diện UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả lái xe.
Đại diện UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 người, gồm cả lái xe.
Tại hiện trường, ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn.
Tại hiện trường, ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn.
Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó có 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn lại. Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.
Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó có 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn lại. Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.
Ngay trong chiều cùng ngày, ông Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe.
Ngay trong chiều cùng ngày, ông Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Video: Hiện trường xe khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo.
Bảo Ngân
#xe 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo #tai nạn #vụ tai nạn

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

