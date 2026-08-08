Ẩn số về loài khỉ đột nặng nửa tấn từng thống trị các khu rừng Việt Nam

Hàng trăm nghìn năm trước, những cánh rừng Đông Nam Á từng là nơi sinh sống của một loài linh trưởng khổng lồ, có thể cao hơn 3 mét khi đứng thẳng.

Trong lịch sử tiến hóa của loài người, có những sinh vật từng tồn tại như những "người khổng lồ" bị lãng quên. Một trong số đó là Gigantopithecus, loài linh trưởng lớn nhất từng được biết đến trên Trái Đất.

Với trọng lượng có thể lên tới khoảng 300–500 kg, cao gần 3 mét và sức mạnh vượt xa các loài linh trưởng hiện đại, Gigantopithecus từng lang thang trong những khu rừng nhiệt đới cổ đại của châu Á. Điều đặc biệt là dấu tích của loài vật khổng lồ này từng được phát hiện ở khu vực rất gần Việt Nam, đặt ra một câu hỏi hấp dẫn: liệu những "khỉ đột khổng lồ" này có từng sống trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?

Ảnh: UCL

Gigantopithecus cùng nhóm tiến hóa lớn với con người

Gigantopithecus không phải là tổ tiên trực tiếp của con người, cũng không phải là một loài khỉ đột theo nghĩa khoa học hiện đại. Cách gọi "khỉ đột khổng lồ" chỉ nhằm giúp hình dung kích thước đáng kinh ngạc của nó. Trên thực tế, Gigantopithecus thuộc họ Người (Hominidae), cùng nhóm tiến hóa lớn bao gồm con người, tinh tinh, đười ươi và các loài vượn lớn khác.

Ảnh: Cultura Colectiva

Loài này được biết đến lần đầu tiên vào thập niên 1930, khi nhà cổ sinh vật học người Đức Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald phát hiện những chiếc răng hóa thạch khổng lồ được bán trong các hiệu thuốc Trung Quốc. Vào thời điểm đó, những chiếc răng hóa thạch thường được nghiền thành "long cốt" trong y học cổ truyền. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận ra rằng chúng thuộc về một loài linh trưởng hoàn toàn mới.

Các hóa thạch Gigantopithecus chủ yếu được tìm thấy ở miền nam Trung Quốc, đặc biệt tại các hang động thuộc khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Một số dấu tích cũng được phát hiện tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia dưới dạng răng hóa thạch hoặc các bằng chứng gián tiếp liên quan đến môi trường sống của chúng. Điều này cho thấy phạm vi phân bố của Gigantopithecus từng trải dài khắp khu vực Đông Nam Á lục địa.

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Tại Việt Nam, những phát hiện về Gigantopithecus chưa phong phú như ở Trung Quốc, nhưng các nhà khoa học đã từng ghi nhận sự xuất hiện của những hóa thạch linh trưởng lớn trong các hang động cổ thuộc miền Bắc. Đặc biệt, hệ thống hang động đá vôi ở các tỉnh như Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa và một số khu vực phía Bắc Việt Nam được xem là những "kho lưu trữ" quý giá của lịch sử tiến hóa khu vực.

Những bí ẩn xung quanh lối sống

Điều khiến Gigantopithecus trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở bí ẩn xung quanh lối sống của nó. Dựa trên cấu tạo răng cực lớn, men răng dày và hình dạng hàm khỏe, các nhà nghiên cứu cho rằng loài này chủ yếu ăn thực vật. Thức ăn có thể bao gồm tre, lá cây, quả cứng và các loại thực vật giàu chất xơ trong rừng nhiệt đới. Một số nhà khoa học từng hình dung Gigantopithecus giống như một "gấu trúc khổng lồ trong thế giới linh trưởng", bởi chúng có thể phụ thuộc nhiều vào nguồn thực vật phong phú của các khu rừng châu Á.

Tuy nhiên, kích thước khổng lồ cũng có thể là nguyên nhân khiến Gigantopithecus dễ tổn thương trước những biến đổi môi trường. Khoảng từ hơn 1 triệu năm trước đến vài trăm nghìn năm trước, khí hậu Đông Á trải qua nhiều giai đoạn lạnh và khô hơn. Những khu rừng nhiệt đới dần thu hẹp, thay thế bởi các môi trường đồng cỏ và rừng thưa. Một loài động vật khổng lồ phụ thuộc vào nguồn thức ăn thực vật phong phú có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, sự xuất hiện của con người cổ đại tại châu Á cũng có thể đóng vai trò nào đó trong sự suy giảm của Gigantopithecus, dù hiện chưa có bằng chứng chắc chắn về việc con người săn bắt loài này. Các nhà khảo cổ đã phát hiện người cổ Homo erectus và các nhóm người khác từng sinh sống trong cùng khu vực với Gigantopithecus. Sự cạnh tranh về nguồn thức ăn hoặc thay đổi hệ sinh thái do hoạt động của con người có thể là những yếu tố góp phần làm Gigantopithecus biến mất.

Một trong những bí ẩn lớn nhất là hình dáng thực sự của Gigantopithecus. Do hóa thạch được biết đến chủ yếu là răng và một số mảnh xương hàm, các nhà khoa học chưa thể tái tạo hoàn chỉnh bộ xương của nó. Hình ảnh những con "khỉ đột khổng lồ" cao hơn 3 mét xuất hiện trong phim ảnh và minh họa phần lớn dựa trên suy luận từ kích thước răng, cấu trúc cơ thể của các loài vượn hiện đại và những mô hình sinh học. Có thể Gigantopithecus không đứng thẳng giống con người mà di chuyển gần giống các loài vượn lớn ngày nay.

Nếu Gigantopithecus từng sống ở Việt Nam, điều đó có nghĩa những khu rừng nhiệt đới cổ nơi đây từng chứa đựng một hệ sinh thái vô cùng khác biệt. Bên cạnh voi cổ, tê giác cổ, các loài hươu nguyên thủy và nhiều động vật tuyệt chủng khác, những khu rừng ấy còn là nơi một loài linh trưởng khổng lồ kiếm ăn giữa các tầng cây xanh.

Ngày nay, câu chuyện về Gigantopithecus vẫn là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của cổ sinh vật học châu Á. Nó nhắc nhở rằng lịch sử tự nhiên của Việt Nam còn rất nhiều khoảng trống chưa được khám phá. Dưới những lớp trầm tích trong hang động đá vôi, có thể vẫn còn những bằng chứng về những sinh vật khổng lồ từng tồn tại trong quá khứ xa xôi. Một ngày nào đó, một chiếc răng hóa thạch hay một mảnh xương được tìm thấy có thể giúp viết lại hiểu biết của chúng ta về những "người khổng lồ" từng bước đi trong các khu rừng Việt Nam.