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Kho tri thức

Những trái cây nhìn ngon mắt nhưng có thể giết chết con người như chơi

Trong tự nhiên, không phải mọi thứ trái cây có màu sắc rực rỡ và hình dáng hấp dẫn đều là món quà an toàn dành cho con người.

Thanh Bình (tổng hợp)

Những khu rừng trên Trái Đất chứa vô số loại quả có vẻ ngoài bắt mắt, thơm ngon và thậm chí trông giống những loại trái cây quen thuộc. Tuy nhiên, một vài loại trong số đó lại chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Những loài cây này là minh chứng cho một sự thật thú vị của tiến hóa: vẻ đẹp đôi khi chỉ là cách tự nhiên bảo vệ sự sống của chính nó.

Ảnh: KUER

Một trong những loại quả nổi tiếng nhất là quả manchineel (Hippomane mancinella), được xem là một trong những loài cây độc nhất thế giới. Cây này mọc ở vùng Caribe và Trung Mỹ, cho ra những quả nhỏ màu xanh trông rất giống táo. Tuy nhiên, mọi bộ phận của cây đều chứa các hợp chất độc mạnh. Nhựa cây có thể gây bỏng da, còn việc ăn quả có thể dẫn đến đau rát dữ dội, tổn thương hệ tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm.

Ảnh: powo.science.kew

Tại châu Âu, một loài quả có vẻ ngoài hấp dẫn khác là quả belladonna (Atropa belladonna). Những quả mọng màu tím đen, bóng đẹp này từng khiến nhiều người nhầm lẫn với quả dại ăn được. Nhưng chúng chứa atropine và scopolamine – các chất tác động mạnh lên hệ thần kinh. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây khô miệng, mất phương hướng, ảo giác, co giật và nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh: Sharons Florida

Ở Bắc Mỹ, quả pokeweed (Phytolacca americana) cũng là một ví dụ thú vị. Khi chín, những chùm quả tím sẫm của nó trông rất hấp dẫn. Một số bộ phận của cây từng được sử dụng trong ẩm thực dân gian sau khi chế biến đặc biệt, nhưng quả sống và các phần khác của cây có thể chứa độc tố gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tuần hoàn.

Điều đáng chú ý là nhiều loài cây độc không tiến hóa để "tấn công" con người. Độc tố của chúng chủ yếu là cơ chế phòng vệ nhằm ngăn động vật ăn lá, quả hoặc hạt trước khi cây kịp sinh sản. Màu sắc rực rỡ đôi khi không phải lời mời gọi, mà là một tín hiệu cảnh báo trong thế giới tự nhiên.

Những loại quả này nhắc nhở con người rằng thiên nhiên luôn chứa đựng sự đối lập kỳ lạ: vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Một khu rừng có thể giống như một khu vườn cổ tích, nhưng để khám phá nó an toàn, con người cần hiểu rõ những bí mật ẩn sau vẻ ngoài hấp dẫn của các loài thực vật.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Các loại trái cây độc hại trong tự nhiên #Hình thức bắt mắt nhưng chứa độc tố #Vai trò của màu sắc trong phòng vệ thực vật #Các loại quả nguy hiểm có thể gây tử vong #Cảnh báo về sự nguy hiểm của các loài thực vật đẹp

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