Vì sao cả thế giới săn lùng tác phẩm của một người không ai biết mặt?

Giữa thế giới nghệ thuật hiện đại, có một người tạo ra những tác phẩm hàng triệu đô nhưng danh tính vẫn chưa từng được xác nhận.

Banksy là cái tên đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật đường phố thế kỷ XXI. Những bức tranh graffiti của ông xuất hiện bất ngờ trên tường các tòa nhà, cây cầu, đường phố ở nhiều quốc gia, thường mang thông điệp châm biếm về chính trị, chiến tranh, xã hội và chủ nghĩa tiêu dùng. Thế nhưng, điều khiến Banksy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tác phẩm, mà còn ở câu hỏi chưa có lời giải: ông thực sự là ai?

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Banksy được cho là bắt đầu hoạt động nghệ thuật đường phố tại thành phố Bristol, Anh, vào khoảng thập niên 1990. Khác với nhiều nghệ sĩ graffiti thường sử dụng sơn phun tự do, Banksy nổi tiếng với kỹ thuật stencil – sử dụng khuôn cắt sẵn để tạo ra hình ảnh nhanh chóng trên các bức tường. Phong cách này giúp ông có thể hoàn thành tác phẩm trong thời gian ngắn, đồng thời tạo nên những hình ảnh sắc nét, dễ nhận biết.

Ảnh: inyourpocket

Các tác phẩm của Banksy thường rất đơn giản về hình thức nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Hình ảnh một cô bé thả quả bóng bay đỏ, cảnh một người biểu tình ném hoa thay vì bom hay những chú chuột graffiti xuất hiện khắp nơi đã trở thành biểu tượng văn hóa. Ông thường đặt câu hỏi về quyền lực, sự bất bình đẳng và cách con người nhìn nhận thế giới xung quanh.

Danh tính thật của Banksy là một trong những bí ẩn lớn nhất trong giới nghệ thuật. Nhiều giả thuyết cho rằng ông có thể là Robert Del Naja, thành viên ban nhạc Massive Attack; một số khác nghi ngờ nghệ sĩ Robin Gunningham chính là người đứng sau cái tên Banksy. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chính thức nào được công bố, và bản thân Banksy dường như chủ động duy trì sự bí ẩn này.

Ảnh: book.asahi

Sự vô danh cũng trở thành một phần trong thông điệp nghệ thuật của Banksy. Trong một thế giới nơi danh tiếng cá nhân thường được đặt lên hàng đầu, ông lựa chọn để tác phẩm nói thay con người. Điều này khiến công chúng tập trung nhiều hơn vào ý tưởng thay vì tiểu sử của nghệ sĩ.

Dù bắt đầu từ những bức tường đường phố, Banksy đã bước vào thị trường nghệ thuật toàn cầu. Các tác phẩm của ông được bán với giá hàng triệu USD tại những nhà đấu giá danh tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm phê phán thương mại hóa nghệ thuật. Năm 2018, tác phẩm Girl with Balloon đã gây chấn động khi tự hủy một phần ngay sau khi được bán đấu giá, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nghệ thuật đương đại.

Cho đến nay, Banksy vẫn là một nhân vật không có khuôn mặt rõ ràng. Có thể bí mật về danh tính ông sẽ không bao giờ được giải đáp, nhưng chính sự bí ẩn ấy đã khiến Banksy trở thành một hiện tượng hiếm có: một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu mà công chúng biết đến chủ yếu qua những thông điệp trên các bức tường.