Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vì sao cả thế giới săn lùng tác phẩm của một người không ai biết mặt?

Giữa thế giới nghệ thuật hiện đại, có một người tạo ra những tác phẩm hàng triệu đô nhưng danh tính vẫn chưa từng được xác nhận.

Thanh Bình (tổng hợp)

Banksy là cái tên đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật đường phố thế kỷ XXI. Những bức tranh graffiti của ông xuất hiện bất ngờ trên tường các tòa nhà, cây cầu, đường phố ở nhiều quốc gia, thường mang thông điệp châm biếm về chính trị, chiến tranh, xã hội và chủ nghĩa tiêu dùng. Thế nhưng, điều khiến Banksy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tác phẩm, mà còn ở câu hỏi chưa có lời giải: ông thực sự là ai?

Ảnh: vogue.com

Banksy được cho là bắt đầu hoạt động nghệ thuật đường phố tại thành phố Bristol, Anh, vào khoảng thập niên 1990. Khác với nhiều nghệ sĩ graffiti thường sử dụng sơn phun tự do, Banksy nổi tiếng với kỹ thuật stencil – sử dụng khuôn cắt sẵn để tạo ra hình ảnh nhanh chóng trên các bức tường. Phong cách này giúp ông có thể hoàn thành tác phẩm trong thời gian ngắn, đồng thời tạo nên những hình ảnh sắc nét, dễ nhận biết.

Ảnh: inyourpocket

Các tác phẩm của Banksy thường rất đơn giản về hình thức nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Hình ảnh một cô bé thả quả bóng bay đỏ, cảnh một người biểu tình ném hoa thay vì bom hay những chú chuột graffiti xuất hiện khắp nơi đã trở thành biểu tượng văn hóa. Ông thường đặt câu hỏi về quyền lực, sự bất bình đẳng và cách con người nhìn nhận thế giới xung quanh.

Danh tính thật của Banksy là một trong những bí ẩn lớn nhất trong giới nghệ thuật. Nhiều giả thuyết cho rằng ông có thể là Robert Del Naja, thành viên ban nhạc Massive Attack; một số khác nghi ngờ nghệ sĩ Robin Gunningham chính là người đứng sau cái tên Banksy. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng chính thức nào được công bố, và bản thân Banksy dường như chủ động duy trì sự bí ẩn này.

Ảnh: book.asahi

Sự vô danh cũng trở thành một phần trong thông điệp nghệ thuật của Banksy. Trong một thế giới nơi danh tiếng cá nhân thường được đặt lên hàng đầu, ông lựa chọn để tác phẩm nói thay con người. Điều này khiến công chúng tập trung nhiều hơn vào ý tưởng thay vì tiểu sử của nghệ sĩ.

Dù bắt đầu từ những bức tường đường phố, Banksy đã bước vào thị trường nghệ thuật toàn cầu. Các tác phẩm của ông được bán với giá hàng triệu USD tại những nhà đấu giá danh tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm phê phán thương mại hóa nghệ thuật. Năm 2018, tác phẩm Girl with Balloon đã gây chấn động khi tự hủy một phần ngay sau khi được bán đấu giá, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nghệ thuật đương đại.

Cho đến nay, Banksy vẫn là một nhân vật không có khuôn mặt rõ ràng. Có thể bí mật về danh tính ông sẽ không bao giờ được giải đáp, nhưng chính sự bí ẩn ấy đã khiến Banksy trở thành một hiện tượng hiếm có: một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu mà công chúng biết đến chủ yếu qua những thông điệp trên các bức tường.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Nghệ thuật đường phố và kỹ thuật stencil #Ý nghĩa các tác phẩm của Banksy #Bí ẩn danh tính nghệ sĩ Banksy #Phản biện thương mại trong nghệ thuật #Tác phẩm nổi bật của Banksy và ý nghĩa

Bài liên quan

Kho tri thức

Vết xước bí ẩn trên xương khủng long hé lộ sự thật về T. rex

Phát hiện vết cắn trên hóa thạch 70 triệu năm giúp hiểu rõ hơn về thói quen ăn uống của T. rex và hệ sinh thái cổ đại.

Khi khai quật hàng ngàn mẩu xương hóa thạch tại vùng đông bắc Wyoming (Mỹ), các nhà khảo cổ đã đụng độ một bí ẩn lớn. Trên một số mảnh xương của loài khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens, người ta phát hiện ra những vết đâm thủng và rãnh sâu kỳ lạ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là dấu vết còn lại từ một cú cắn chết người của "vua khủng long" Tyrannosaurus rex (T. rex), hay chỉ là do sự xói mòn tự nhiên?

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-173640.png
Công tác khai quật hóa thạch khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens tại vùng đất Wyoming, Mỹ. (Ảnh: Bethania C.T. Siviero / CC-BY 4.0)
Xem chi tiết

Kho tri thức

Arkaim – 'Stonehenge của Nga' và bí ẩn thành phố cổ giữa thảo nguyên

Ẩn mình giữa vùng thảo nguyên rộng lớn của nước Nga, một thành phố cổ hình vòng tròn đang hé lộ những bí mật 4.000 năm tuổi.

Giữa vùng đất hoang sơ phía Nam dãy Ural, thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga, các nhà khảo cổ đã phát hiện một di tích đặc biệt khiến nhiều người liên tưởng đến Stonehenge. Đó là Arkaim, một khu định cư cổ có cấu trúc hình tròn độc đáo, được xây dựng cách đây khoảng 4.000 năm và thường được gọi bằng biệt danh “Stonehenge của Nga”.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Trịnh Hòa- người chỉ huy hạm đội khổng lồ từng vượt đại dương trước Columbus

Giữa thời đại mà đại dương còn đầy bí ẩn, một đô đốc Trung Hoa đã chỉ huy những hạm đội khổng lồ vượt qua hàng vạn km biển cả.

Đầu thế kỷ XV, khi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chỉ sở hữu những con tàu nhỏ phục vụ thương mại ven biển, nhà Minh ở Trung Quốc đã tổ chức những chuyến hải hành quy mô chưa từng có dưới sự chỉ huy của Trịnh Hòa (Zheng He). Những chuyến đi của ông không chỉ mở rộng ảnh hưởng của Trung Hoa trên Ấn Độ Dương mà còn để lại nhiều bí ẩn về năng lực hàng hải của con người thời kỳ đó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới