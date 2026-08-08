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Kho tri thức

Hòm Giao ước đang ở đâu? Bí ẩn hơn 2.500 năm vẫn khiến nhân loại truy tìm

Suốt hơn hai thiên niên kỷ, số phận của Hòm Giao ước vẫn là một trong những bí ẩn khảo cổ và tôn giáo hấp dẫn nhất lịch sử nhân loại.

Thanh Bình (tổng hợp)

Theo Kinh Thánh Do Thái và Cựu Ước, Hòm Giao ước (Ark of the Covenant) là chiếc rương linh thiêng được chế tác theo chỉ dẫn của Thiên Chúa dành cho nhà tiên tri Moses. Bên trong hòm được cho là cất giữ hai tấm bia đá khắc Mười Điều Răn, cùng một số thánh vật khác. Trong nhiều thế kỷ, Hòm Giao ước được xem là biểu tượng thiêng liêng nhất của dân Israel và từng được đặt trong khu vực linh thiêng nhất của Đền thờ Solomon tại Jerusalem.

Ảnh: hospicepark.tistory

Điều khiến Hòm Giao ước trở thành một bí ẩn nổi tiếng là việc nó biến mất hoàn toàn khỏi sử sách vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên. Năm 586 trước Công nguyên, quân Babylon dưới quyền vua Nebuchadnezzar II chinh phục Jerusalem và phá hủy Đền thờ Thứ nhất. Kể từ đó, không còn bất kỳ ghi chép đáng tin cậy nào xác nhận số phận của báu vật này.

Một giả thuyết phổ biến cho rằng Hòm Giao ước đã bị quân Babylon cướp đi trong cuộc chinh phạt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các tài liệu cổ ghi rất chi tiết về nhiều chiến lợi phẩm khác nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến Hòm Giao ước. Sự im lặng này khiến không ít học giả cho rằng chiếc hòm có thể đã được các tư tế bí mật mang đi cất giấu trước khi Jerusalem thất thủ.

Ảnh: biblestudytools

Một truyền thuyết nổi tiếng khác đưa Hòm Giao ước đến Ethiopia. Theo sử thi Kebra Nagast, Menelik I – người được cho là con trai của vua Solomon và nữ hoàng Sheba – đã mang Hòm Giao ước từ Jerusalem về thành phố Aksum. Ngày nay, Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn khẳng định báu vật đang được cất giữ trong Nhà nguyện Tablet tại Nhà thờ Đức Mẹ Zion ở Aksum. Tuy nhiên, không nhà khảo cổ hay nhà nghiên cứu độc lập nào từng được phép kiểm chứng hiện vật này.

Một số giả thuyết khác cho rằng Hòm Giao ước vẫn được chôn giấu ở khu vực dưới Núi Đền (Temple Mount) tại Jerusalem. Tuy nhiên, đây là một trong những địa điểm nhạy cảm nhất thế giới về tôn giáo và chính trị, khiến các cuộc khai quật khảo cổ gần như không thể tiến hành.

Ảnh: metamorfosecrista.wordpress

Trong nhiều thập niên qua, không ít người tuyên bố đã tìm thấy Hòm Giao ước, nhưng tất cả đều thiếu bằng chứng khoa học thuyết phục. Những câu chuyện này góp phần nuôi dưỡng sức hấp dẫn của bí ẩn, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh nổi tiếng, tiêu biểu như loạt phim Indiana Jones.

Cho đến nay, giới khảo cổ học vẫn chưa phát hiện bất kỳ hiện vật nào có thể được xác nhận là Hòm Giao ước. Vì vậy, câu hỏi "Hòm Giao ước đang ở đâu?" vẫn chưa có lời giải đáp. Có thể nó đã bị phá hủy từ hơn 2.500 năm trước, cũng có thể vẫn đang nằm trong một căn phòng bí mật nào đó chưa từng được khám phá. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, tín ngưỡng và những khoảng trống của tư liệu đã biến Hòm Giao ước thành một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của thế giới cổ đại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
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