5 cây cảnh nở hoa rực rỡ, rước lộc, tươi nhà, đỏ vận 360 ngày trong năm

5 cây cảnh nở hoa rực rỡ suốt 360 ngày trong năm, vừa đẹp dịu dàng, vừa mang lại những ý nghĩa phong thủy tốt lành cho ngôi nhà của bạn.

Vườn nhà bạn dạo này có đang hơi buồn tẻ không? Nếu mỗi sáng mở cửa ra, thứ bạn thấy chỉ là một màu xanh lặng lẽ của lá, thì có lẽ bạn đang thiếu đi những người bạn siêng năng nhất trong thế giới hoa.

Có những loài hoa không chọn cách rực rỡ một lần rồi tàn, mà chọn cách ở lại, mỗi ngày nở thêm một chút, bền bỉ suốt 360 ngày.

Nhiều người nghĩ hoa nở quanh năm là chuyện không tưởng. Nhưng thiên nhiên luôn có những ngoại lệ diệu kỳ. Dưới đây là 5 cây cảnh là "vua bền bỉ" - vừa đẹp dịu dàng, vừa mang lại những ý nghĩa phong thủy tốt lành cho ngôi nhà của bạn.

Sự siêng hoa của cây cảnh hồng môn rất tinh tế

1. Cây cảnh hồng môn: Ngọn lửa may mắn không bao giờ tắt

Nhìn cây cảnh hồng môn (Anthurium andraeanum) một lần là nhớ mãi. Lá của nó xanh thẫm, hình trái tim, bóng mượt như vừa được đánh bóng.

Trên nền lá ấy, mo hoa đỏ rực vươn lên, căng mọng như một đốm lửa nhỏ. Nhiều người gọi nó là hoa Tết, nhưng thực ra hồng môn là hoa của cả bốn mùa.

Sự siêng hoa của cây cảnh hồng môn rất tinh tế: cứ một chiếc lá mới mọc ra là một bông hoa mới đi kèm. Cứ thế nối tiếp, không ồn ào.

Mỗi bông hoa lại bền đến kinh ngạc, có thể tươi thắm 1-2 tháng mới tàn. Vì vậy chậu cây lúc nào cũng trông viên mãn, đỏ xanh hài hòa và tràn đầy sức sống.

Cây cảnh này có bộ rễ mập

Trong phong thủy, sắc đỏ của hồng môn thuộc hành Hỏa, là biểu tượng của may mắn, nhiệt huyết và tình yêu nồng nàn. Hình trái tim của hoa và lá còn tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi bền chặt.

Đặt một chậu hồng môn ở phòng khách hay bàn làm việc là cách để mời gọi tài lộc, giúp công việc hanh thông và gia đạo thêm ấm áp. Cây cảnh đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ.

Cây cảnh này có bộ rễ mập như rễ lan, rất sợ úng nước. Bạn chỉ cần cho cây giá thể thật tơi xốp, đặt nơi sáng sủa nhưng tránh nắng gắt trực tiếp và tưới khi đất se khô, nó sẽ đền đáp bằng hoa nở liên tục.

Thân cây cảnh chi chít gai nhọn trông gai góc

2. Cây cảnh xương rồng bát tiên: Kiên cường mà dịu dàng

Nghe tên xương rồng ai cũng ngại gai, nhưng bát tiên (Euphorbia milii) lại là một cô nàng cá tính đáng yêu.

Thân cây cảnh chi chít gai nhọn trông gai góc, nhưng hoa của nó lại nhỏ xíu, xinh như những chiếc nơ màu đỏ, hồng, vàng kem kết thành chùm trên đỉnh cành. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài cứng cỏi và đóa hoa mềm mại ấy lại tạo nên sức hút riêng.

Đây là quán quân về độ chăm chỉ. Chỉ cần bạn đặt nó ở ban công hướng Nam nhiều nắng nhất, bát tiên sẽ nở hoa 365 ngày không nghỉ. Đủ nắng là đủ hoa.

Nếu thiếu nắng, cây cảnh sẽ giận dỗi ngay, hoa ít và nhạt màu. Nó cũng cực kỳ dễ sống, chỉ cần bẻ một cành cắm xuống đất là đã có chậu mới.

Cây cảnh mang lại sự bình an và vững chãi cho sự nghiệp.

Về phong thủy, gai của bát tiên được xem như hàng rào bảo vệ, xua đuổi tà khí và những điều không may. Nhưng ý nghĩa lớn hơn chính là sức sống kiên cường. Dù gai góc, cây cảnh vẫn ngày ngày dâng hoa.

Trồng bát tiên trong nhà là lời nhắc nhở về nghị lực vươn lên, dù trong hoàn cảnh nào ta vẫn có thể nở hoa. Cây cảnh mang lại sự bình an và vững chãi cho sự nghiệp.

Lưu ý nhỏ: nhựa trắng của cây có thể gây ngứa, nên bạn chỉ nên ngắm hoa, hạn chế bẻ cành bằng tay trần.

Cây cảnh thạch thảo siêng hoa theo cách rất bao dung

3. Cây cảnh thạch thảo: Thác hoa tím biếc của bình yên

Thạch thảo, hay cúc cánh mối, tên khoa học Aster amellus, là nàng thơ của những ban công mơ mộng.

Hoa nhỏ li ti, màu tím lavender, tím xanh dịu ngọt, nhụy vàng tươi. Khi nở rộ, chúng buông rủ xuống như một thác hoa mềm mại, đung đưa trong gió, vừa mong manh vừa tràn đầy sức sống.

Cây cảnh thạch thảo siêng hoa theo cách rất bao dung. Chỉ cần nhiệt độ trên 10 độ C, em ấy sẽ bước vào trạng thái "còn sống là còn nở". Cây cảnh có dáng rủ tự nhiên nên trồng chậu treo là đẹp nhất.

Màu tím của thạch thảo tượng trưng cho sự thủy chung

Vào những ngày hè quá nóng, cây cảnh sẽ nghỉ nhẹ một chút, bạn chỉ cần đưa vào chỗ râm mát hơn. Thu sang mát trời, cây sẽ bừng tỉnh và phủ kín chậu bằng nụ.

Trong phong thủy, màu tím của thạch thảo tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt và bình yên. Người ta tin loài hoa này giúp xoa dịu lo âu, mang lại năng lượng dịu dàng, giúp các thành viên trong nhà thêm gắn kết và thấu hiểu.

Đó là biểu tượng của một tình yêu bền bỉ, không phô trương nhưng luôn hiện hữu, giống như cách nó nở hoa mỗi ngày.

4. Cây cảnh phong lữ: Những quả cầu hạnh phúc

Phong lữ - Geranium - là hoa của những khung cửa sổ đầy nắng ở châu Âu. Lá cây khi vò có mùi hăng nhẹ khiến nhiều người e ngại, nhưng chính mùi hương ấy lại giúp xua đuổi muỗi rất tốt. Còn vẻ đẹp của nó thì không thể chê được.

Hoa phong lữ không nở đơn lẻ mà kết thành từng chùm tròn xoe như những quả cầu rực rỡ. Đỏ, hồng, cam, trắng đủ cả.

Một hàng cây cảnh phong lữ trên bệ cửa sổ có thể nở liên tục từ xuân sang tận mùa đông. Muốn hoa tròn đẹp, bạn chỉ cần chịu khó xoay chậu cho đều nắng và bấm ngọn để cây sum suê.

Cây cảnh không kén đất

Phong thủy của phong lữ là sung túc, đủ đầy và đoàn viên. Những chùm hoa tròn đầy tượng trưng cho sự sum họp, tài lộc tích tụ.

Sắc đỏ mang lại may mắn, sắc hồng mang lại tình yêu. Trồng phong lữ trước hiên nhà, người ta tin gia đình sẽ luôn hòa thuận, vui tươi và đón nhiều điều tốt lành. Nó là loài hoa của năng lượng tích cực và lạc quan.

Cách chăm rất đơn giản: Cây cảnh không kén đất, chỉ tưới khi đất khô và tránh nắng gắt buổi trưa mùa hè.

Thu hải đường mang ý nghĩa phú quý

5. Cây cảnh thu hải đường: Nét duyên trong bóng râm

Nếu ban công nhà bạn hướng Bắc ít nắng, thu hải đường chính là cứu tinh. Họ Begonia nổi tiếng là chịu bóng giỏi nhất. Nó cũng là một trong những cây cảnh đa dạng, với hàng trăm loài có lá và hoa khác nhau

Lá cây cảnh bóng mượt, xanh mướt, hoa tuy không to nhưng nở thành từng chùm dày đặc, e ấp mà rực rỡ. Quý giá nhất là cây cảnh này vẫn có thể nở hoa ngay cả trong phòng khách chỉ có ánh sáng tán xạ.

Trong phong thủy, thu hải đường mang ý nghĩa phú quý, may mắn và tương lai tốt đẹp. Sắc hoa tươi tắn giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự mềm mại, hài hòa cho không gian.

Cây cảnh thu hải đường ưa ấm và ẩm

Vì sống tốt trong bóng râm, nó còn là biểu tượng của sự kiên định, khả năng tỏa sáng ngay cả khi điều kiện không thuận lợi.

Đặt một chậu trên bàn làm việc sẽ giúp bạn thêm tinh tế và khéo léo trong các mối quan hệ. Cây cảnh thu hải đường ưa ấm và ẩm nhưng sợ úng, nên chỉ tưới khi mặt đất khô và thỉnh thoảng phun sương cho lá.

Thu hải đường cũng rất dễ nhân giống, đôi khi chỉ một chiếc lá rơi xuống đất ẩm cũng có thể mọc thành cây con.

5 loài hoa trên không đòi hỏi bạn phải là nghệ nhân. Chúng chỉ cần một chút nắng, một chút nước và một chút thấu hiểu.

Đổi lại, chúng sẽ tặng bạn 360 ngày rực rỡ, để mỗi khi bạn trở về nhà, luôn có một nụ hoa đang mỉm cười chờ đợi. Ngắm chúng nỗ lực nở hoa mỗi ngày, có lẽ chúng ta cũng sẽ học được cách để cuộc sống của mình rực rỡ hơn một chút.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc