Tìm ra danh tính thi hài bị ném xuống giếng gần 100 năm trước

Kho tri thức

Gần 20 năm trước, cảnh sát Canada phát hiện hài cốt của một phụ nữ bị ném xuống dưới giếng khoảng năm 1916 - 1918. Cuối cùng, danh tính của bà được xác định.

Tâm Anh (theo ATI)
"Người phụ nữ trong giếng" là biệt danh thi hài một phụ nữ được các công nhân xây dựng tình cờ phát hiện khi thi công tại vị trí của một trạm xăng cũ ở khu Sutherland, Saskatoon, Canada vào tháng 6/2006. Ảnh: Victoria Lynwood/Unidentified Wiki.
Theo Cảnh sát Saskatoon, thi hài được tìm thấy trong một thùng gỗ bị ném xuống giếng. Do thi thể được bảo quản tốt đến mức kinh ngạc nên ban đầu được cho là mới qua đời gần đây. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của các chuyên gia cho thấy bà qua đời vào khoảng năm 1916 - 1918. Ảnh: Saskatoon Police Service.
Kể từ khi phát hiện, các chuyên gia, nhà nghiên cứu nỗ lực giải mã danh tính của "người phụ nữ trong giếng". Tiến sĩ Ernie Walker, giáo sư nhân chủng học và khảo cổ học, người đã hỗ trợ cuộc điều tra, cho hay thi hài được bảo quản tốt suốt hơn 100 năm là nhờ hỗn hợp nước và xăng trong lòng đất. Ảnh: Saskatchewan Association of Chiefs of Police/Missing Persons Database.
Tiến sĩ Walker và các nhà điều tra, nghiên cứu đã sử dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ kết hợp với tài liệu lịch sử để xác định danh tính của người phụ nữ. Ảnh: Kendall Latimer/CBC.
Sau 19 năm, nhóm chuyên gia đã xác định thành công danh tính của người phụ nữ tìm thấy dưới giếng là Alice Spence (nhũ danh Burke). Bà được cho là đã chuyển đến Saskatoon vào khoảng năm 1913. Ảnh: Lisa Risom/CBC.
Các chuyên gia xác định được danh tính của bà Spence nhờ phân tích 2 chiếc răng và tóc của bà để có dữ liệu ADN so sánh, đối chiếu với dữ liệu di truyền trong hồ sơ của cảnh sát. Ảnh: Lisa Risom/CBC.
Nhờ vậy, cảnh sát không chỉ xác định được danh tính của bà Spence mà còn tìm thấy nghi phạm sát hại và vứt xác nạn nhân xuống giếng nhưng không tiết lộ chi tiết vì nghi phạm đã chết. Về mặt chính thức, vụ án đã khép lại. Cindy Camp - chắt của bà Spence đã được cảnh sát liên lạc để gia đình lo hậu sự. Ảnh: Saskatoon Police.
Theo thông tin từ gia đình, bà Spence sinh tháng 9/1881 tại Michigan rồi sau đó chuyển đến Minnesota - nơi bà làm thợ may và nhân viên văn phòng. Năm 1904, bà kết hôn với Charles Irvine Spence. Sang năm sau, bà sinh con gái tên Idella. Ảnh: Michelle Berg /Saskatoon StarPhoenix.
Gia đình Spence chuyển đến Saskatoon vào năm 1913. Vào năm 1916, bà Spence sinh con gái thứ hai nhưng cô bé chết yểu. Theo điều tra dân số năm 1916, bà vẫn sống ở Saskatoon. Hai năm sau, báo chí địa phương đưa tin, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình bà khi họ đi vắng. Ảnh: Michelle Berg /Saskatoon StarPhoenix.
Thông tin từ năm 1921 cho thấy ông Charles đã sống với con gái Idella và mẹ con người quản gia. Idella kể rằng đã mồ côi cha mẹ năm 17 tuổi sau khi cha qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 5/1923. Idella mất năm 1995. Từ những chi tiết này, các nhà điều tra tin rằng bà Spence đã bị sát hại vào khoảng thời gian từ năm 1916 - 1918. Ảnh: Michelle Berg /Saskatoon StarPhoenix.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
