Tìm ra danh tính thi hài bị ném xuống giếng gần 100 năm trước

Gần 20 năm trước, cảnh sát Canada phát hiện hài cốt của một phụ nữ bị ném xuống dưới giếng khoảng năm 1916 - 1918. Cuối cùng, danh tính của bà được xác định.