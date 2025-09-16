Hà Nội

Ngôi mộ La Mã chứa chữ song ngữ độc đáo, danh tính chủ nhân gây sốc

Kho tri thức

Ngôi mộ La Mã chứa chữ song ngữ độc đáo, danh tính chủ nhân gây sốc

Ngôi mộ La Mã hoành tráng đầu tiên được phát hiện ở Albania hé lộ nơi chôn cất của giới thượng lưu.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Ở Strikçan, miền bắc Albania, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Albania bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Albania.
Đó là một ngôi mộ thời La Mã cổ đại, ước tính có niên đại thuộc khoảng thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Albania.
Bên trong mộ còn chôn theo các bình thủy tinh, lược xương, dao và một mảnh vải lớn dệt bằng chỉ vàng. Đây là ngôi mộ đồ sộ đầu tiên từ thời La Mã được phát hiện ở Albania. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Albania.
Điều đáng nói là trên bia mộ ngôi mộ này có khắc dòng chữ tang lễ song ngữ hiếm có, kỳ thú. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Albania.
Trên bia mộ cũng có một dòng chữ khắc bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh dành tặng cho ΓΕΛΛΙΑΝΟΣ (Gellianos), người mất được chôn cất trong ngôi mộ. Người quá cố này được cho là có liên hệ với gia tộc Gellius. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Albania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Ngôi mộ #La Mã #song ngữ #lăng mộ #chôn cất

