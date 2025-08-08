Khai quật mộ cổ dưới tiệm kem, danh tính chủ nhân gây sốc

Bên dưới sàn của một cửa hàng kem ở Gdansk, Ba Lan, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ của hiệp sĩ thời Trung cổ. Phát hiện này hé lộ những bí mật thú vị.
3 năm qua, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin không ít lần chia sẻ về hôn nhân.
Vượt qua mọi cấp độ của thang Kardashev, loài người ở cấp 7 sẽ tạo ra vũ trụ mới, thao túng thời gian, nhưng có còn giữ được bản chất con người?
Ghềnh Bàng (Sơn Trà, Đà Nẵng) hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và không gian yên bình như một “Maldives thu nhỏ” giữa lòng phố biển.
Beijing Hyundai Trung QUốc - liên doanh giữa Hyundai Motor Company và BAIC mới đây đã công bố kế hoạch ra mắt mẫu SUV điện hoàn toàn đầu tiên mang tên EO.
Trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, nữ ca sĩ Lệ Quyên đăng tải bộ ảnh bên Lâm Bảo Châu.
Triceratops là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi bật với ba chiếc sừng và cái bờm xương ấn tượng phía sau đầu.
Hệ thống vũ khí mới của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được các chuyên gia đánh giá sẽ khiến Ukraine choáng váng nếu chúng được triển khai trên chiến trường.
Cá bò hòm đắt nhưng “hiếm có khó tìm”, có tiền cũng chưa chắc mua được, nhiều người phải đặt chỗ người quen trước mới có hàng.
Theo tử vi dự đoán, từ 2026-2027, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy cực kỳ giàu có.
Dù đã kết hôn nhưng sức hút của Á hậu Tường San vẫn không hề giảm sút, đặc biệt là vẻ đẹp "mịn màng như sương" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết, cô đi lên từ hai bàn tay trắng, hiện tại có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước.
Ford Bronco ra mắt vào tháng 8/1965 và trong suốt 6 thập kỷ qua, Bronco đã định nghĩa lại khái niệm SUV với khả năng và hiệu suất off-road.
DJ Mie (tên thật là Trương Tiểu My) khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ bộ ảnh khoe sắc trong tà áo cổ phục Việt Nam tại không gian phố cổ Hội An.
Những bức ảnh hiếm được đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống của người dân ở bang Montana (Mỹ) hơn 100 năm trước.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý cố gắng để nâng cao hiệu suất công việc, trong khi tuổi Sửu cẩu thả nên gặp hạn.
Thiếu gia sòng bạc Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao sống trong biệt thự thông tầng mang phong cách thiết kế tối giản nhưng tiện nghi.
Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) là hot girl điền kinh Trung Quốc có dung mạo được ví 'trong trẻo tựa sương mai', thu hút chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện.
Ngọc Trinh trẻ trung, nữ tính khi còn là sinh viên khoa Diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM).
Mỗi khi hoa nở, cả cây như ngân vang chuông gió giữa trời xanh biếc. Vẻ đẹp lạ thường này đang khiến dân mê cây cảnh “săn lùng” ráo riết.
Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 8 trở đi, vận may bắt đầu mỉm cười với 3 con giáp. Những khó khăn dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội mới.