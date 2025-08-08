Hà Nội

Khai quật mộ cổ dưới tiệm kem, danh tính chủ nhân gây sốc

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ dưới tiệm kem, danh tính chủ nhân gây sốc

Bên dưới sàn của một cửa hàng kem ở Gdansk, Ba Lan, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ của hiệp sĩ thời Trung cổ. Phát hiện này hé lộ những bí mật thú vị.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Các nhà khảo cổ đã có khám phá quan trọng bên dưới sàn của một cửa hàng kem ở Gdansk, Ba Lan. Đó là việc họ phát hiện một ngôi mộ của hiệp sĩ thời Trung cổ. Cửa hàng này đã bán kem từ năm 1962, khi ấy được gọi là Miś. Ảnh: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Sau khi cửa hàng kem chuyển địa điểm và tòa nhà bị phá hủy, các nhà khảo cổ đã thực hiện cuộc khai quật và phát hiện mộ cổ trên. Họ đặc biệt chú ý là tấm bia mộ dài 1,5m được chạm khắc tinh xảo hình ảnh một chiến binh mặc áo giáp, tay cầm khiên và kiếm. Ảnh: Piotr Wittman / www.gdansk.pl.
Theo các chuyên gia, tấm bia mộ được chế tác từ đá vôi - loại đá khai thác trên đảo Gotland của Thụy Điển. Hình ảnh hiệp sĩ mặc áo giáp, tay cầm khiên và kiếm được xem là biểu tượng cho địa vị cao quý và sức mạnh quân sự của chủ nhân ngôi mộ. Ảnh: Archeoscan.
Bên trong mộ cổ chứa hài cốt của một người đàn ông qua đời ở độ tuổi 40. Người này có tuổi thọ cao hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình của người dân thời Trung cổ. Ảnh: Public Domain.
"Mặc dù không tìm thấy bất kỳ đồ tùy táng nào nhưng mọi bằng chứng hiện có đều cho thấy người được chôn trong mộ cổ có địa vị xã hội cao, rất có thể là một hiệp sĩ hoặc chỉ huy quân sự được mọi người đặc biệt kính trọng và tôn trọng", chuyên gia Sylwia Kurzyńska cho biết. Ảnh: Piotr Wittman.
Tấm bia mộ được chế tác tinh xảo cho thấy nó được tạo ra bởi một nghệ nhân lành nghề. Trong khi đó, việc lựa chọn đá vôi khai thác tại đảo Gotland cho thấy sự giàu có và tầm quan trọng đáng kể của người đã khuất. Ảnh: Piotr Wittman / gdansk.pl.
Gotland - hòn đảo của Thụy Điển ở biển Baltic, nổi tiếng khắp châu Âu thời Trung cổ với đá vôi chất lượng cao, được vận chuyển tới nhiều vùng đất xa xôi để làm bia mộ. Ảnh: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook.
Các chuyên gia tin rằng, mộ của hiệp sĩ trên có niên đại vào thế kỷ 13 hoặc 14. Trong khoảng thời gian này, Hiệp sĩ Teutons - một trong 4 dòng hiệp sĩ lớn nhất thống trị thời Trung cổ - đã chiếm đóng Gdansk hoặc có thể sớm hơn 1 hoặc 2 thế kỷ dưới thời trị vị của Nhà Sobieslaw. Ảnh: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook.
Gdansk là khu vực bị tranh chấp giữa nhiều thế lực vào thời Trung cổ bao gồm Hiệp sĩ Teutons, các nhà cai trị địa phương... Ảnh: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
