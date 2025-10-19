Đã tìm thấy danh tính chủ nhân trong ngôi mộ cổ 3.500 năm

Hà Nội

Kho tri thức

Ngôi mộ Ai Cập 3.500 năm tuổi này thuộc về người bảo vệ kho lưu trữ bí mật của Pharaoh Userkare.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập khi khai quật ở Saqqara, Ai Cập thì bất ngờ tìm thấy một lăng mộ kỳ lạ, lâu đời. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Đó là lăng mộ của một viên chức hoàng gia Ai Cập cổ đại, ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Vị viên chức hoàng gia này sống dưới thời trị vì của Pharaoh Userkare. Userkare là vị Pharaoh thứ hai của Vương triều thứ 6 của Ai Cập cổ đại (tồn tại khoảng từ năm 2.323-2.150 Trước Công Nguyên). Tên của Pharaoh Userkare có nghĩa là "linh hồn mạnh mẽ". Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các nhà khoa học đã giải mã được những chữ tượng hình khắc trên mặt tiền lăng mộ của vị viên chức này, tất cả cho thấy lăng mộ thuộc về một người đàn ông tên là Mehcheczi. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mehcheczi là một thư ký hoàng gia chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ kho lưu trữ bí mật của Pharaoh Userkare. Ngoài ra, có thể Mehcheczi có quyền biết những tài liệu nào đã được soạn thảo tại cung điện hoàng gia Pharaoh trước khi chúng được công bố. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#ngôi mộ #viên chức #Ai Cập #chôn cất #hoàng gia #thư ký

