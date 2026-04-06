Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

TikToker Lê Việt Hùng lĩnh án hơn 7 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản

Từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Khánh Hoài

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Việt Hùng (39 tuổi, trú tại phường Kỳ Lừa); Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Cáo trạng thể hiện, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú về việc Vũ đã có hành vi giúp Hùng nhận tiền do Hùng cưỡng đoạt của người khác rồi chuyển lại cho Hùng.

cats-4585.jpg
Bị cáo Lê Việt Hùng tại phiên tòa xét xử. (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn).

Cơ quan điều tra đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua đó xác định năm 2015, thông qua nhóm “nhiếp ảnh Lạng Sơn”, Vũ quen biết với Hùng.

Một số cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông bị Hùng quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc có đơn tố cáo về việc vi phạm quy trình công tác. Do trước đây Vũ từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông nên một số CSGT đã nhờ Vũ liên hệ với Hùng để gỡ bài viết, video clip trên mạng xã hội và rút đơn tố cáo. Vũ đã liên lạc để cán bộ CGST gặp Hùng.

Sau khi trao đổi, Hùng đồng ý với điều kiện các cán bộ CSGT phải giúp bị cáo “cúng dường” tại một ngôi chùa ở nước ngoài, nơi Hùng đang tu tập, với mức 20 triệu đồng/ngày. Hình thức “cúng dường” là tự sang nước ngoài thực hiện và lấy hóa đơn về đưa cho Hùng. Nếu không đi được thì chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Vũ rồi Vũ sẽ tiếp tục chuyển số tiền nhận được đến tài khoản ngân hàng của Hùng.

Hùng dặn Vũ khi chuyển tiền phải ghi rõ nội dung là “chuyển tiền cúng dường chùa” thì Hùng mới nhận.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó tháng 7/2023, cùng thủ đoạn trên, Hùng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại với số tiền 14,5 triệu đồng. Tổng cộng Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền 254,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Bài liên quan

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới