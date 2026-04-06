Báo động tình trạng đuối nước trẻ em khi mùa hè chưa tới

Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, Thanh Hóa đã ghi nhận 5 trẻ em tử vong do đuối nước từ đầu năm 2026, cho thấy nguy cơ gia tăng đáng báo động.

Từ đầu năm 2026, tình trạng đuối nước trẻ em tại Thanh Hóa có dấu hiệu gia tăng, ghi nhận 5 vụ khiến 5 em tử vong. Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, các vụ việc liên tiếp xảy ra tại sông, kênh và bãi biển đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

Mới đây nhất vào chiều 1/4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các em H.T.H. và H.B.H. trở về nên đã tổ chức tìm kiếm. Tại khu vực biển Hải Bình, người thân phát hiện quần áo, dép và xe đạp của 2 em để tại bãi biển.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng ngày 3/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H.B.H. đến chiều cùng ngày cũng đã tìm thấy thi thể cháu H.T.H.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước tại biển Hải Bình.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể, ngày 18/1, tại kênh Cửa Đạt (xã Quý Lộc), một trẻ sinh năm 2019 tử vong khi chơi gần khu vực kênh sau nhà.

Tiếp đó, ngày 19/3, một học sinh sinh năm 2013 bị đuối nước khi vui chơi tại khu vực bờ sông Mậu Khê (xã Thiệu Quang).

Ngày 20/3, thêm một vụ đuối nước xảy ra tại sông Kênh Nam (xã Thọ Phú), khiến một học sinh 13 tuổi tử vong.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 5 vụ đuối nước, làm 5 trẻ em tử vong.

Trước đó, năm 2025, địa phương này xảy ra 17 vụ, khiến 21 trẻ em thiệt mạng.

Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc xảy ra khi trẻ tắm sông, biển, ao hồ mà không có sự giám sát của người lớn.

Phân tích cho thấy, 73% vụ đuối nước xảy ra tại ao, hồ, sông, suối gần khu dân cư; 27% tại các bãi biển, bãi tắm.

Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 11 đến 16 chiếm tới 86% tổng số nạn nhân.

Nhiều vụ xảy ra khi trẻ đi cùng bạn bè. Khi một em gặp nạn, các em khác do thiếu kỹ năng xử lý đã lao xuống cứu, dẫn đến những trường hợp thương tâm khi nhiều em cùng gặp nguy hiểm.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, các khu vực ao hồ, sông suối vẫn chưa được rào chắn, cắm biển cảnh báo đầy đủ. Trong khi đó, kỹ năng bơi lội và phòng tránh đuối nước của trẻ em còn hạn chế. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh cách mặc áo phao đúng cách, bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Trước tình trạng đuối nước trẻ em có chiều hướng gia tăng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học, rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình và nhà trường được xác định là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, không để trẻ tự ý đi tắm sông, biển, ao hồ, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ bản thân...