EVNHANOI khuyến khích khách hàng theo dõi tiêu thụ điện năng mùa cao điểm

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng thường xuyên theo dõi điện năng tiêu thụ để chủ động kiểm soát chi phí và sử dụng điện hiệu quả hơn. Với App EVNHANOI, việc theo dõi sản lượng điện sử dụng hằng ngày trở nên đơn giản, thuận tiện và trực quan ngay trên điện thoại thông minh. Khách hàng có thể tải ứng dụng tại http://dl.evnhanoi.vn để trải nghiệm nhiều tiện ích hữu ích trong quá trình sử dụng điện.

Nắm bắt lượng điện tiêu thụ mỗi ngày

Một trong những tính năng được nhiều khách hàng quan tâm trên App EVNHANOI là theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày. Thay vì chờ đến cuối kỳ ghi chỉ số hoặc khi nhận hóa đơn tiền điện mới biết mức sử dụng điện tăng hay giảm, khách hàng có thể chủ động cập nhật sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày thông qua các biểu đồ và số liệu trực quan trên ứng dụng.

Theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày qua App EVNHANOI

Việc theo dõi thường xuyên giúp khách hàng dễ dàng nhận biết những biến động bất thường trong quá trình sử dụng điện. Chẳng hạn, chỉ sau một đợt nắng nóng kéo dài hoặc khi gia đình sử dụng điều hòa nhiều hơn, mức điện năng tiêu thụ có thể tăng đáng kể. Thông qua dữ liệu được cập nhật trên ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân và có những điều chỉnh phù hợp.

Đặc biệt, tính năng này còn giúp khách hàng đánh giá hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm điện đang áp dụng. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen như tăng nhiệt độ điều hòa lên từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt hoặc tắt các thiết bị không cần thiết, khách hàng hoàn toàn có thể quan sát được sự thay đổi về sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày tiếp theo.

Điều chỉnh hành vi sử dụng điện hiệu quả hơn

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, App EVNHANOI còn giúp khách hàng hình thành thói quen sử dụng điện khoa học và hiệu quả hơn.

Khách hàng có thể theo dõi việc sử dụng điện hàng ngày liên tục 24/7

Khi có dữ liệu theo dõi thường xuyên, mỗi thành viên trong gia đình sẽ nhận thức rõ hơn về tác động của các hành vi sử dụng điện hằng ngày. Việc bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp, quên tắt thiết bị khi không sử dụng hay sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn đều có thể được phản ánh qua mức tiêu thụ điện tăng lên.

Từ những thông tin đó, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện theo hướng tiết kiệm hơn mà vẫn bảo đảm nhu cầu sinh hoạt. Đây cũng là cách giúp hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè.

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay, App EVNHANOI không chỉ là công cụ tra cứu thông tin điện năng mà còn trở thành "trợ lý điện năng" hữu ích của mỗi gia đình. Việc theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày không chỉ giúp khách hàng quản lý chi phí hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và bền vững.