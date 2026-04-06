Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp dây điện trị giá gần 193 triệu đồng

Công an Đồng Nai bắt giữ hai nghi phạm trộm gần 1.000m dây điện trên cao tốc, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, đang bị tạm giữ là Lê Thành Nguyên, (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức-Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá gần 193 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phước Thái đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 4/4, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Lê Thành Nguyên đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên . Tang vật thu giữ gồm: 40m dây điện, 1 kềm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin, 1 xe mô-tô.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Ngọc Huân để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua kiểm tra nơi ở của Huân, lực lượng công an thu giữ 90kg lõi dây điện đồng, hơn 100kg vỏ nhựa của dây điện, 1 cân điện tử loại 100kg, cùng nhiều tang vật khác.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng.

Một trụ điện chiếu sáng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị mất trộm thiết bị.

Cụ thể, ngày 23/3, qua kiểm tra hiện trường gói thầu số 9-XL (đoạn Km16+000 đến Km23+000) thuộc địa bàn xã Long Thành và xã Long Phước, các bên liên quan đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Tại hiện trường, nhiều trụ đèn chiếu sáng đã bị xâm nhập trái phép, hệ thống cáp điện bị cắt phá và rút khỏi vị trí lắp đặt.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, khối lượng vật tư bị mất tổng cộng 747m cáp ngầm các loại; 1.815m cáp đồng trần M10mm2 và 52 bảng điện cửa cột. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 560 triệu đồng.