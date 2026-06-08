Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trước thềm World Cup 2026

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện đường dây do Lê Trung Hải (SN 1986) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991), cùng trú xã Hòa Vang và đồng bọn tổ chức, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Sau thời gian xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/6/2026, Ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh.

Kết quả, lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992) và Nguyễn Thị Châu (SN 1970), cùng trú xã Bà Nà; Lê Trung Hải (SN 1986), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991), cùng trú xã Hòa Vang; Vũ Bảo (SN 1985, trú phường Điện Bàn Đông) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975, trú xã Hòa Tiến) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung nhận, chuyển số đề và cá độ bóng đá; nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an tạm giữ số tiền 231,8 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề thắng thua bằng tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger, SMS để nhận, chuyển bảng đề, nội dung cá độ bóng đá và tính toán tiền thắng, thua nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ (ngày 3/6/2026), tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc cùng các đối tượng liên quan lên đến khoảng 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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