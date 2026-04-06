Khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu

Công an TP Hà Nội khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Bảo Ngân

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

cats-3452.jpg
Ông Vũ Minh Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngoài ra, cơ quan Công an còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

cats.jpg
Công an xuất hiện tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) hôm 25/3.

Theo cơ quan Công an, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Bảo Tín Minh Châu được xem là một trong những thương hiệu có lịch sử phát triển lâu năm trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Trước đó, đầu giờ chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện ra vào tại 4 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu đi. Các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng thời đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về. Đến 12h ngày hôm sau (26/3), toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại phục vụ khách hàng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an xuất hiện tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) hôm 25/3.

Xã hội

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp dây điện trị giá gần 193 triệu đồng

Công an Đồng Nai bắt giữ hai nghi phạm trộm gần 1.000m dây điện trên cao tốc, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, đang bị tạm giữ là Lê Thành Nguyên, (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức-Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá gần 193 triệu đồng.

Báo động tình trạng đuối nước trẻ em khi mùa hè chưa tới

Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, Thanh Hóa đã ghi nhận 5 trẻ em tử vong do đuối nước từ đầu năm 2026, cho thấy nguy cơ gia tăng đáng báo động.

Từ đầu năm 2026, tình trạng đuối nước trẻ em tại Thanh Hóa có dấu hiệu gia tăng, ghi nhận 5 vụ khiến 5 em tử vong. Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, các vụ việc liên tiếp xảy ra tại sông, kênh và bãi biển đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

Mới đây nhất vào chiều 1/4, 4 nam sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình để tắm. Sau đó, 2 em về trước, 2 em là H.T.H. và H.B.H. tiếp tục ở lại tắm.

Hà Nội: Xử phạt nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy

Chỉ trong khung giờ cao điểm đưa con đến trường buổi sáng, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện, xử lý hàng chục phụ huynh chở con trên xe máy...

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý hàng chục phụ huynh chở con trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Cảnh sát kiểm tra trường hợp phụ huynh chở học sinh không đội mũ bảo hiểm, sáng 6/4.
Cảnh sát kiểm tra trường hợp phụ huynh chở học sinh không đội mũ bảo hiểm, sáng 6/4.
