Tiêu hủy 1.200 sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại cơ sở của bà Ngọc hơn 190kg giò chả có chứa hàn the; tại cơ sở của ông Tiến 218kg giò chả có chứa hàn the.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1973, trú tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang và Nguyễn Bá Tiến, sinh năm 1965, trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (sản xuất giò, chả có sử dụng hàn the là hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm).