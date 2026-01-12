Nghệ An tiêu hủy hơn 2 tấn thực phẩm bẩn trước Tết

Đội Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ và buộc tiêu hủy 1 tấn da lợn và 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi.

Ngày 12/1, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 – Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã Hưng Nguyên đang tích trữ 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn da lợn đã bốc mùi hôi trong cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương.

Theo đó, đoàn kiểm tra phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương (xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên). Tại thời điểm kiểm tra, số da lợn được chứa trong túi ni lông, không có nhãn mác và có dấu hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi, mốc meo. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số da lợn theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.

1,9 tấn măng không rõ nguồn gốc, có mùi hôi thối.

Trước đó, ngày 8/1, Đội QLTT số 10 cũng phối hợp kiểm tra một phương tiện vận tải do ông Nguyễn Trần Vinh (xã Vạn An) điều khiển, phát hiện 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi, chảy nhớt. Ông Vinh cũng bị xử phạt hơn 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số măng vi phạm.

Theo đại diện Chi cục QLTT Nghệ An, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ các nhà sản xuất kinh doanh chân chính và đảm bảo ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026.

