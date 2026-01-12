Dùng chân điều khiển xe máy điện, nam sinh ở Hải Phòng bị xử lý

Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa xử lý một học sinh dùng chân điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Tiên Lãng.

Ngày 12/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Tiên Lãng đã phát hiện trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm của một thanh niên dùng chân điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Tiên Lãng.

Lê Minh Sơn điều khiển xe máy điện bằng chân.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Lãng đã phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng Cảnh sát giao thông) tiến hành xác minh và triệu tập: Lê Minh Sơn, sinh năm 2009, trú tại Thôn An Tử 1, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng, hiện là học sinh lớp 11B6, trường THPT Nhữ Văn Lan, xã Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, Lê Minh Sơn công nhận hành vi điều khiển xe máy điện BKS 15AH-056.82 bằng chân vào lúc 19h00' ngày 08/01/2026 tại tuyến đường 25, địa phận thôn 7, xã Tiên Lãng, Hải Phòng. Hiện, Công an xã Tiên Lãng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tịch thu phương tiện của Lê Minh Sơn và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

