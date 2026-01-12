Xác cá voi nặng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện một xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 12/01, thông tin từ UBND xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một cá thể cá voi đã chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, trong lúc đi biển, người dân phát hiện xác cá voi nặng 40 kg trôi dạt vào bờ nên đã cấp báo chính quyền.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Nhận được tin báo, UBND xã Hòa Trạch đã cử lực lượng đến kiểm tra và xử lý theo quy định.

Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành mai táng cá voi theo phong tục của ngư dân vùng biển tại nghĩa địa cá voi (xã Cảnh Dương cũ), đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường.

