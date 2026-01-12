Hà Nội

Xã hội

Xác cá voi nặng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện một xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển, nên đã cấp báo chính quyền.

Hạo Nhiên

Ngày 12/01, thông tin từ UBND xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một cá thể cá voi đã chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Trung Vũ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, trong lúc đi biển, người dân phát hiện xác cá voi nặng 40 kg trôi dạt vào bờ nên đã cấp báo chính quyền.

270397f7-dadf-4223-b101-683429a37fc5.jpg
Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Nhận được tin báo, UBND xã Hòa Trạch đã cử lực lượng đến kiểm tra và xử lý theo quy định.

Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành mai táng cá voi theo phong tục của ngư dân vùng biển tại nghĩa địa cá voi (xã Cảnh Dương cũ), đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường.

(Nguồn: Báo Dân Việt)
Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện xác cá voi nặng gần 8 tấn ở vùng biển Lâm Đồng

Trong lúc hành nghề trên biển, một tàu cá của ngư dân xã Liên Hương (Lâm Đồng) bất ngờ phát hiện con cá voi khổng lồ đã chết, trôi dạt cách bờ khoảng 1 hải lý.

Chiều 3/8, lãnh đạo UBND xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết, ngư dân địa phương đã đưa xác cá voi nặng gần 8 tấn, dài 11m vào bờ và tổ chức an táng theo tín ngưỡng dân gian.

Trước đó, ngư dân ở vùng biển Bình Thạnh (xã Liên Hương) phát hiện xác cá voi trôi dạt cách đất liền khoảng 1 hải lý.

Xem chi tiết

