Xã hội

Thay đổi chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về việc thay đổi chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Theo Trọng Bằng/ Tiền Phong

Chủ đầu tư mới hiện nay là Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban Thăng Long, Bộ Xây dựng), có nhiệm vụ khẩn trương triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ Xây dựng cho biết, vừa quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) làm chủ đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) – đơn vị đã chuẩn bị công tác chuẩn bị đầu tư dự án lâu nay.

Theo quyết định, Ban Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành.

Cùng với đó, Ban Thăng Long có trách nhiệm chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Thiết kế mô hình tàu đường sắt cao tốc Bắc Nam được công nghệ AI dựng.
Thiết kế mô hình tàu đường sắt cao tốc Bắc Nam được công nghệ AI dựng.

Với Ban Quản lý dự án Đường sắt, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Ban Thăng Long, có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu gói thầu VT - 01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị của tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam). Sau khi hoàn tất việc ký kết này, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hai ban chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án; Các hồ sơ, tài liệu, kết quả nghiên cứu đã triển khai cần được rà soát, tiếp nhận đầy đủ để tránh lãng phí nguồn lực và thời gian.

Ban Quản lý dự án Thăng Long là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, vừa qua ban đã được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, như một số dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2016 - 2025; đường Vành đai 3 Hà Nội; Cải tạo nâng cấp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ… Hiện nay, Ban đang được giao quản lý dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Nội Bài.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67 tỉ USD, tương đương khoảng 1,7 triệu tỉ đồng. Tuyến đường sắt dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính còn lại 15 địa phương.

Theo quy hoạch, toàn tuyến có 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa. Dự án được chia thành nhiều giai đoạn. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ khởi công hai đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang trong năm 2026. Các đoạn còn lại dự kiến khởi công từ năm 2028 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Thông tin với PV Tiền Phong ngày 12/1, đại diện lãnh đạo Ban Thăng Long cho biết, hiện Ban đang làm việc với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở khởi công dự án theo kế hoạch.

