Bắt đối tượng vận chuyển ma túy thuê qua ứng dụng Telegram

Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển 449,730 gam ma túy, loại Cocaine thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lúc 17h30 ngày 19/12/2025, tại khu vực tượng đài xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội), Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1 và Công an xã Hiệp Hòa, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989, nơi thường trú tại thôn 7, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình), đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 449,730gama túy, loại cocaine.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định về ma túy, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04), Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Về nguồn gốc số ma túy thu giữ, Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng thuê vận chuyển ma túy và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

