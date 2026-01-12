Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy thuê qua ứng dụng Telegram

Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển 449,730 gam ma túy, loại Cocaine thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.

Khánh Hoài

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lúc 17h30 ngày 19/12/2025, tại khu vực tượng đài xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội), Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1 và Công an xã Hiệp Hòa, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989, nơi thường trú tại thôn 7, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình), đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 449,730gama túy, loại cocaine.

cats-7995.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định về ma túy, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04), Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phong về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Về nguồn gốc số ma túy thu giữ, Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng thuê vận chuyển ma túy và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
#vận chuyển ma túy thuê #Công an Bắc Ninh #ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ 4 đối tượng liên quan ma túy trong vòng 48 giờ

Chỉ trong 2 ngày, Công an xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã bắt 4 đối tượng liên quan ma túy, thu giữ hêrôin và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Sơn Lâm (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 04 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 02/01/2026, Công an xã Sơn Lâm bắt quả tang Lo Đức Long (SN 2006), trú tại bản Tân Tiến, xã Sơn Lâm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,15 gam hêrôin.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây mua bán ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến.

Ngày 09/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 07/01, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (SN 1987, trú tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 18 viên nén màu hồng được cất giấu trong túi quần của đối tượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Nghệ An đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an phường Cửa Lò đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,114 gam ma túy đá.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/1, tại tuyến đường tỉnh 537C (thuộc khối Điện Biên, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Dũng Sơn (SN 1974, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,340 gam ma túy đá.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới