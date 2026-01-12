Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát giao thông xử lý hơn 2.700 ‘ma men’

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 70.782 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 2.765 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bảo Ngân

Ngày 12/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong khoảng thời gian từ 11h -14h và từ 19h-24h ngày 11/1, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

cats-6821.jpg
Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 70.782 lượt phương tiện (2.090 xe khách, 4.164 xe tải, 14.202 xe con, 48.487 xe mô tô, 1.838 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.765 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (01 xe khách, 03 xe tải, 43 xe con, 2.635 xe mô tô, 83 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: 1047 tường hợp không có giấy phép lái xe; 797 trường hợp không có đăng ký xe; 76 trường hợp không có gương chiếu hậu. Tạm giữ 2.765 phương tiện; tước 406 giấy phép lái xe…

Tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh ở trên là 2 vụ, làm bị thương 2 người (địa bàn Đà Nẵng, Lâm Đồng).

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tài xế đứng không vững vi phạm nồng độ cồn vượt 3 lần ngưỡng kịch khung. (Nguồn: CSGT).

