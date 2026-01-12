Hà Nội

Khởi tố kẻ chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người chuyển khoản nhầm

Dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm, nhưng Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, Quảng Trị) cố tình chây ì, không chuyển trả lại mà chiếm giữ tài sản trái phép.

Hạo Nhiên

Ngày 12/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) để điều tra về tội “Chiếm giữ tài sản trái phép”.

Trước đó, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua Mobile Banking. Do lỗi mạng, chị Thủy đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU. Kiểm tra sao kê, chị Thủy xác định tài khoản nhận tiền thuộc ông Nguyễn Thế Lữ, sinh năm 1992, trú tại số 68B đường Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường Quảng Trị.

Phát hiện chuyển tiền nhầm, chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp đến gặp ông Lữ để đề nghị hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, người nhận tiền không hợp tác, không chuyển trả, buộc chị Thủy phải gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

khoi-to.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: H. Nguyên

Được biết, Công an phường Quảng Trị đã nhiều lần làm việc, tống đạt các văn bản tố tụng tại nhà ông Lữ với sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát và Ban cán sự khu phố.

Đến ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp vận động gia đình và ông Lữ trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm, song bị can vẫn không đồng ý.

Theo cơ quan Công an, dù đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và nhiều lần vận động, ông Lữ không chấp hành, không phối hợp làm việc để hoàn trả số tiền. Trước các dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm giữ tài sản trái phép, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

